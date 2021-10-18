全運會台東女子舉重選手郭婞淳 今3破大會紀錄奪金牌

全國運動會台東縣代表隊今天再傳捷報，分別在舉重及柔道項目由2位現役國手奪金，其中，「舉重女神」郭婞淳在舉重女子64公斤量級，3破大會紀錄奪金。縣府表示，目前台東縣累計6金4銀6銅成績。

縣府教育處表示，代表台東縣出賽的郭婞淳，這次全運會放棄主項59公斤級，越級挑戰64公斤級，抓舉開把設定93公斤，成功舉起後，97公斤也過關，直接打破陳玟卉在108年全運會所締造的大會紀錄96公斤，隨後再舉起100公斤，將紀錄往前推進。

挺舉項目，郭一開始把重量定在110公斤，接著上調至117公斤也成功舉起，最後挑戰122公斤都順利達陣，挺舉再改寫陳玟卉所保有的大會紀錄121公斤，並以總和222公斤收下金牌，成為新大會紀錄保持人。