全運會／羅嘉翎跆拳道奪金 放眼3大國際賽
頂著東京奧運跆拳道銅牌光環的羅嘉翎今天全運會跆拳道女子57公斤級，一路闖進金牌戰，以7比0擊敗南投縣張芮恩，收下全運會首金，接下來將以明年亞運、世錦賽、世大運為目標。
身高183公分的羅嘉翎首次挑戰奧運，以「黑馬」之姿，踢下東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌，歷經東京奧運洗禮，羅嘉翎今天參加在新北市板樹體育館舉行的110年全國運動會跆拳道賽事，代表新北市出賽。
羅嘉翎跆拳道對打女子57公斤級首戰就遇到上屆金牌黃懷萱，也是上屆金牌戰戲碼，羅嘉翎以18比7勝出，完成甜蜜復仇。
羅嘉翎儘管賽前仍相當緊張，仍設法調適壓力，一路闖進金牌戰，以7比0擊退南投縣張芮恩，首面全運會金牌終於入袋。
談到首戰對手就是上屆金牌得主，羅嘉翎賽後接受媒體聯訪時坦言，「滿有壓力的，因為上屆就是輸給那個學姊，因為學姊實力也滿強的。」
儘管黃懷萱已退役一陣子，但羅嘉翎仍提醒自己，不可輕敵，賽前也特別研究過去對戰的影片。
「這是我第2次參加全運會，金牌是1個目標。」羅嘉翎表示，上屆全運會很遺憾沒能完成，因此這次訂下目標，要摘下金牌，而她隨後列出明年國際賽參賽計畫，將以明年亞運、世錦賽、世大運為目標。
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