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全運會／最強奶爸單日4戰 陳迪預約戰到40歲
38歲的基隆市網壇老將陳迪，近年已退居幕後，但110全運會重拾選手身分就「打好打滿」，今天光是個人賽的男單和混雙就各打2場，他更盼兩年後台南全運會繼續奔馳，盼挑戰「不惑之年」的自己。
2002年轉入職業的陳迪，兩年前轉換身分，從選手變成網球推廣大使，去年首度獲選擔任國際網球總會（ITF）職業選手小組組員，今年8月還成中華奧會第13屆運動委員會新任委員，推廣基隆網球也不遺餘力，3年來已舉辦超過5場比賽，持續深耕基層。
選手從過去的本業變成全運會的「斜槓」角色，陳迪笑說賽程安排「很硬」，尤其今天單打或混雙，輸球就要再打1場，且他男單直接中「籤王」，首輪就碰衛冕軍「夜市球王」曾俊欣，讓他不禁搖頭苦笑。
「上屆後就沒什麼訓練，今天能打成這樣滿開心的，就多挑戰自己一點。」以0：6、3：6吞敗的陳迪不諱言，和年紀小18歲的曾俊欣實力和體能都有落差，自己只能多做些戰術延長陣線，重點是享受過程。
20歲的曾俊欣，和38歲的陳迪已經是不同年代的選手，兩人上度碰頭就是兩年前的全運會。特別返台參賽的曾俊欣，聽聞陳迪年紀充滿驚訝表情，他說：「上一次全運會也有和他打，覺得他（強度）沒什麼掉，身體也維持很好！」
升格人父的陳迪也說，兩年後的台南全運會，如果有機會仍會想參加，盼讓寶貝兒子實際看到爸爸英姿。
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