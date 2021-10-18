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全運會／比奪金更開心的事 郭婞淳：手腕不會痛！

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
郭婞淳輕鬆摘下全運會女子64公斤級金牌。記者侯永全／攝影
郭婞淳輕鬆摘下全運會女子64公斤級金牌。記者侯永全／攝影

台東縣「舉重女神」郭婞淳今天再度制霸舉重場，她在110年全運會女子64公斤級以3破大會紀錄的成績舉出金牌，比成績更開心的是她手腕舊傷沒有疼痛感覺，讓她一下場就和教練和物理治療師報喜。

郭婞淳東京奧運摘下女子59公斤級金牌，但最後一把挺舉傷到手腕，兩周前全大運就顧全手腕傷勢小試身手，今天也是見機行事；她自評抓舉發揮不錯，挺舉第一次試舉的110公斤也不成問題，才繼續向上挑戰。

她第二挺舉挑戰117公斤成功後，第3次試舉選擇122公斤，最終順利舉起，打破陳玟卉上屆全運會的121公斤大會紀錄。

抓舉100公斤和總和222公斤都是全大運女子64公斤級的大會新猷，郭婞淳笑說，6次試舉都成功且打破大會紀錄有達成目標，最重要是手腕沒太大狀況，對今天過程感到開心。

東奧後接連在全大運和全運會摘下金牌，國內、國際都稱霸的郭婞淳，下一站將是12月的世錦賽，她強調接續重點仍放在明年的杭州亞運，世錦賽會以保護手腕為主要考量，作為亞運前的國際賽調整。

郭婞淳東奧後也參加許多活動，從拍攝廣告、時裝走秀到潮流雜誌拍攝等，昨天還到柔道場擔任啦啦隊，為參賽的體能訓練師鄭玉兒加油，她說：「我覺得奧運有達到自己階段目標，現在是調養階段，希望可以接觸不同領域，心情轉換一下，自己參加不同活動的過程也讓大家看到不同的郭婞淳，讓大家對舉重選手的想法也有不同變化。」

郭婞淳輕鬆摘下全運會女子64公斤級金牌。記者侯永全／攝影
郭婞淳輕鬆摘下全運會女子64公斤級金牌。記者侯永全／攝影

郭婞淳 舉重 全運會

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