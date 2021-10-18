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全運會／最強議員參戰！陳宜抓空擋服務選民

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
相隔8年，陳宜110年全運會復出網壇。圖／四維基金會提供
相隔8年，陳宜110年全運會復出網壇。圖／四維基金會提供

曾經為基隆市拿過3面全運會網球混雙金牌，網壇著名的兄妹檔陳迪和陳宜110年全運會重出江湖，兄妹倆除混雙還各有單打賽程，一日至少3戰雖是體力大考驗，兄妹倆倒也十分享受在場揮拍的時刻。

34歲的陳宜昔日有「漂亮寶貝」稱號，入選過世少、世青、聯邦盃、亞洲盃等國手，8年前淡出網壇，2018年離開土地銀行選上基隆市議員，今年在哥哥陳迪邀請下復出參加全運會，先通過資格賽考驗，16日開幕的全運會包括團體賽、女單和混雙都獲資格，剛結束的女團還率一群「OL」獲得第5名。

陳宜提到，陳迪4月問她要不要再戰全運會，她沒考慮太久，她笑說：「我就是很好揪的人啊！」從宣布參賽到實際下場，她的議員選手身分得到許多正面回饋，「以前選民看我是退休的選手，這次代表基隆比賽，大家了解我更多。」

身兼議員、媽媽及選手身分，陳宜成時間管理大師，昨天團體賽沒賽程，她從一早就跑議員行程；今天以基隆市選手身分到新莊網球場，她單打第一戰連輸兩盤不敵李亞軒後，坐在場內許久，原來一比完賽就為市民處理稅務問題。

東京奧運因新冠肺炎疫情延期一年舉行，陳宜觀察，東奧熱潮讓國人對體育關心程度提升不少，這3年來許多家長也漸漸願意讓小孩子學習各項運動，加上哥哥不斷推廣基隆網球，這次自己參賽也算「親力親為」表現，盼國內體育環境能一起提升。

相隔8年，陳宜（左）110年全運會和哥哥陳迪再搭檔混雙。圖／四維基金會提供
相隔8年，陳宜（左）110年全運會和哥哥陳迪再搭檔混雙。圖／四維基金會提供

全運會 陳迪 李亞軒

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