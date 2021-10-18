高中體總／學生四大聯賽新學年賽事主軸為「勇不放棄」

教育部體育署110學年度中等學校學生運動聯賽包含籃球、排球、足球及女壘等四大競技即將揭開序幕。先由國、高中籃球甲級聯賽資格賽與國中足球乙級聯賽預賽率先於10月22日登場。教育部次長林騰蛟及高中體育總會會長胡劍峯今天在開賽記者會為各聯賽的參賽選手加油打氣，勉勵他們盡力拚搏，締造佳績。

無畏疫情影響，110學年度中等學校學生運動聯賽各項賽事學校報名踴躍，林騰蛟表示，感謝高中體總對學生賽事的用心規畫，各校代表隊將延續上學年度「勇不設限」的精神，本學年度以「勇不放棄」為賽事主軸，期許球員於賽場上為自己、球隊及學校榮譽不放棄地拚鬥爭取佳績。部分聯賽報名活動尚在持續辦理中，歡迎全國中等學校運動代表隊踴躍報名參加。

今天邀請109學年度高級中等學校籃、排、足、壘甲級冠亞軍隊校長、教練、選手及贊助商，共同為110學年度運動聯賽揭開序幕，除展現對於各項聯賽的重視，也希望關心學生賽事的球迷朋友，在球賽開始之初，能持續關注賽事一起為球員們加油打氣。

自109年起國內各項活動均面對艱困疫情，體育署及高中體總始終秉持嚴格標準看待賽事的辦理，並依據中央流行疫情指揮中心相關指引研議規畫賽事配套措施，以建立各賽事場館內外環境完整防疫措施。110學年度將延續全面性的防疫標準，體溫監控、實名聯制、定時環境清潔等層層把關，未來也會因應疫情最新發展情形，配合防疫政策滾動式修正防疫計畫，期盼全國參賽學校及觀眾在安全無虞的環境下，安心比賽、放心觀賽，讓喜愛國高中各項運動聯賽的球迷朋友能夠繼續為台灣學生運動加油喝彩。

110學年度精采賽事，將繼續由東森超視帶來電視轉播服務，配合網路的平台，屆時無法到場加油的球迷觀眾們也可觀賞到熱血活力的比賽。