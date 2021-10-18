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城中城大火為何釀46死？ 原來樓層防火門全被拆去賣

足球／易主沙國油王 紐卡索聯英超吞首敗

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
被沙國王儲、油王薩勒曼(中)買下的英超球隊紐卡索聯。 法新社
被沙國王儲、油王薩勒曼(中)買下的英超球隊紐卡索聯。 法新社

上週足球界最大消息是沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼收購了英超球隊紐卡索聯，薩勒曼背後的沙國公共投資基金將帶來雄厚資金，不過首戰在集團旗下主席魯梅揚督軍下，還是難逃敗仗，紐卡索聯隊18日以2：3敗給熱刺，吞下油王時代的首敗。但背後資金高達3200億英鎊，紐卡索聯隊未來仍備受期待，斥資招兵買馬，在歐洲足壇掀起金錢大戰。

國王儲當靠山

上週歐洲足壇終於敲定大手筆的轉賣消息，英超老牌球隊「喜鵲」紐卡索聯隊的老闆阿許利結束13年的經營，決定以3億英鎊轉手給沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼，薩勒曼名下的沙國公共投資基金（PIF）將持有紐卡索聯俱樂部的80%股份，並交由魯梅揚做為俱樂部主席。魯梅揚堪稱是沙國商界的領袖人物，畢業於哈佛商學院的他以真材實料，取得王室的信任，負責管理公共投資基金，也包含這支俱樂部。

而這起收購引發足壇震盪，雖然過去不乏油王、富豪收購歐洲足球隊，以重金打造成強權，諸如曼城背後的曼蘇爾，做為阿聯酋的副總理與阿布達比王室成員，這位油王身家估計230億英鎊，也投資數十億英鎊在俱樂部上；俄羅斯寡頭、超級富豪阿布拉莫維奇在收購切爾西後，也斥資超過數十億，將切爾西打造成歐冠勁旅，本季是歐冠衛冕軍，但相較之下都沒薩勒曼多，資產初估高達3200億英鎊。

油王時代首敗

對於收購後的首戰，油王也很重視，18日坐鎮主場迎戰熱刺隊的比賽，俱樂部主席魯梅揚也親自出席觀戰，場內外不少球迷還打扮阿拉伯式服裝，根據《英國廣播公司》報導，在萬眾期待下，紐卡索聯隊開局就打出讓高層驚喜的表現，復出的前鋒威爾遜開賽2分鐘閃電破門。

但現實沒那麼美好，熱刺上半場就連追3球，「孫凱連線」凱恩、孫興慜與進攻發電機恩東貝萊都破門，雖然尾聲喜鵲軍團靠著熱刺後防線發生失誤追回一球，最終還是以2：3吞下油王時代的首敗，戰績滑落到降級區的倒數第二，但賽季還很長，沙國王儲老闆會不會在冬季轉會期大手筆招兵買馬，都是足壇相當關注的焦點。

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