全運會／舉重女神制霸！郭婞淳3破大會紀錄摘金

東京奧運摘下女子59公斤級金牌、完成國際大賽「金滿貫」的台東縣「舉重女神」郭婞淳，110年全運會挑戰64公斤級同樣無人能擋，她抓舉第2次試舉的97公斤就已改寫全運會大會紀錄，第3次試舉再完成100公斤，將陳玟卉上屆全運會的96公斤送入歷史。

挺舉郭婞淳選擇110公斤作為第一次試舉重量，成功後再挑戰117公斤，第3次試舉再挑戰122公斤，超越陳玟卉上屆的121公斤大會紀錄。

第6次上賽台的郭婞淳，122公斤仍穩定舉起，不只挺舉、抓舉都創大會紀錄，總和222公斤也超越陳玟卉的原紀錄217公斤。

郭婞淳近3屆全運會量級都不同，106年參加調整量級前的63公斤級，兩年前投身59公斤級戰場，今年全運會選擇64公斤級參賽，不變的是成績都是最出色。

今天壓軸出場的郭婞淳，抓舉第一次試舉選擇93公斤，全場凝神中她輕鬆舉起，接續兩把挑戰97公斤和100公斤也沒有懸念，加上挺舉3次試舉都成功，將3項大會紀錄都改寫成自己名字。