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自由車／敵不過疫情 2021環台賽取消

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
環台賽今年確定取消。圖／中華民國自由車協會提供
環台賽今年確定取消。圖／中華民國自由車協會提供

原本3月就要登場的「2021 Tour da Taiwan國際自由車環台公路大賽」，因新冠肺炎疫情延期到11月28日至12月2日，但國際疫情變化仍不穩，中華民國自由車協會今天宣布，今年賽事確定取消，和車友們相約明年再見。

中華自由車協會表示，考量國際疫情的變化，且環台賽會有約200多位各國菁英選手來台，為避免國際選手來台造成台灣疫情破口的風險，與教育部體育署研議後決定取消今年賽事。

備受期待的環台賽因疫情取消，中華自由車協會秘書長李開志表示，對籌備賽事期間的主辦城市、協辦單位、贊助廠商及所有支持的車迷朋友感謝並抱歉，盼疫情早日緩和，自由車盛會能重返寶島。

中華自由車協會已開始準備2022環台賽，明年賽事將於3月13日到17日舉行，適逢2022杭州亞運年，環台賽對中華隊的重要性更甚以往，中華自由車協會表示，將規劃一系列的訓練計劃，為中華隊進行備戰準備。

國際疫情期間，自由車選手透過智能訓練台進行訓練已成為在疫情下的重要訓練方式之一，不僅能維持體能也經由虛擬騎乘軟體將各式路線拉到室內，讓選手仍然有平路衝刺與爬坡路線的體驗，中華自由車協會11月27日和28日就將在高雄展覽館舉行亞洲首場自由車電競國際賽事「2021台灣盃-國際自由車電競爭霸賽」，目前已確認2020年世界自由車電競錦標賽的前5名選手皆會線上連線出賽，目前杭州亞運培訓隊的隊員亦受邀參加，提早和國際選手交鋒，一較高下。

自由車 環台賽 中華隊

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