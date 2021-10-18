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全運會／夜市球王回台 打完疫苗拚連霸
為參加110年全運會，北市網球好手「夜市球王」曾俊欣相隔半年重回寶島，上周結束隔離第一件事就是接種第二劑新冠肺炎疫苗，今天迎接全運會首戰自評身體無礙，在跨世代對決中以6：0、6：3拍下基隆市38歲老將陳迪。
8月剛滿20歲的曾俊欣，回台前已在歐洲、南美等地打了半年職業賽，因全運會才返台；網球賽程20日結束，他22日就要再啟程歐洲，繼續爭取積分。
受疫情影響，回台就必須進行「14＋7」的隔離，曾俊欣和父親這次出國長達半年，是選手生涯中離鄉最久的一次；他3月打完第一劑疫苗後就開始征途，上周結束隔離才終於接種第二劑疫苗。
「曾爸」曾育德提到，疫情對選手影響大，許多比賽不是取消就是改期，加上還有簽證問題，安排上遇到許多難題，全運會回來剛好也讓兒子充電，畢竟再一次出去會待多久、打幾站，目前都是未知數。
曾俊欣回台前一站在土耳其伊斯坦堡，他有些無奈說，幾次都是狀況正提升時卻要回台，經過隔離體能多少會受影響，比賽節奏也要重新適應，所幸今天下場身體狀態已經正常，沒出現接種後的副作用。
首度以全運會男單衛冕軍身分參賽，曾俊欣倒是平常心，他目標仍放在職業賽，目前世界排名254的他說：「明年目標放在四大賽，排名到240內澳網會外賽就滿穩，今年這幾站再拚一下！」
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