全運會／東奧隊友鄧宇成對決湯智鈞 北市勝新北摘金

由東京奧運國手鄧宇成領軍的台北市射箭男團今天在全運會男子組射箭反曲弓團體賽，克服對手率先聽牌的壓力，以5比3逆轉擊敗由湯智鈞率領的新北市男團，拿下金牌。

台灣男子射箭隊魏均珩、湯智鈞與鄧宇成，今年東京奧運男子射箭團體對抗賽射下銀牌，追平隊史紀錄，這次全運會，除了因魏均珩先前參加世錦賽而缺席外，湯智鈞、鄧宇成都有參賽。

110年全國運動會男子組射箭反曲弓團體賽金牌戰，今天在新北市明德高中登場，昔日東奧隊友湯智鈞、鄧宇成分別率領新北市、台北市爭奪金牌。

新北市首輪火力全開，靠著4支10分箭以57比54率先拿下2分積點，兩隊次輪射成54比54平手，各進帳1分積分，新北市以3比1率先聽牌。

鄧宇成第3輪率領台北市展開反擊，個人包辦2支10分箭，以58比53收下2分積點，兩隊戰成3比3平手。

關鍵第4輪新北市表現失常，出現2支7分箭，台北市穩定發揮，以54比50收下勝利，鄧宇成與隊友鄭祥輝、羅正偉聯手拿下金牌。

全運會射箭團體對抗賽採新積點制，3名選手每人射2箭，共6箭，該輪合計分數高者獲得2點、平分各得1點，先拿到5或6積點者為勝隊。