印地安泉網賽／替英國抱回男單首冠 諾瑞超車成新一哥
諾瑞本季的突破性表現今天來到新高，在印地安泉網賽男單決賽以3比6、6比4、6比1擊敗對手巴西拉希維利，成為首位在此封王的英國選手。
喬治亞籍選手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）以迅雷不及掩耳速度拿下首盤，看似就要來個大爆冷門奪冠，但英國的諾瑞（Cameron Norrie）很快在第2盤重新振作，把比賽逼到第3盤。
諾瑞最後就以先丟1盤倒追兩盤的戲碼，拿下生涯最佳的單季第47場勝利，也是首位高捧印地安泉網賽金盃的英國選手，一解前輩莫瑞（Andy Murray）、韓曼（Tim Henman）和魯塞斯基（Greg Rusedski）在此只能屈居亞軍的遺憾。
這是26歲的諾瑞本季6度在世界職業網球協會（ATP）賽事爭冠，也是繼7月在墨西哥洛斯卡波斯（Los Cabos）網賽開胡後的第2冠。
今天這一勝，讓諾瑞世界排名首度擠進前20強之林，並超車同胞伊凡斯（Daniel Evans）而成為新的英國網壇一哥。
諾瑞賽後說：「我能說什麼？我當然很開心，這是我迄今最重要的冠軍，沒有言語能形容我現在的心情。」
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