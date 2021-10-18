快訊

高鐵11月8日恢復自由座、站票 陸海空場站明開放飲食

印地安泉網賽／替英國抱回男單首冠 諾瑞超車成新一哥

中央社 / 加州印地安泉17日綜合外電報導
諾瑞拿下印地安泉網賽男單冠軍，世界排名首度擠進前20強。 美聯社
諾瑞拿下印地安泉網賽男單冠軍，世界排名首度擠進前20強。 美聯社

諾瑞本季的突破性表現今天來到新高，在印地安泉網賽男單決賽以3比6、6比4、6比1擊敗對手巴西拉希維利，成為首位在此封王的英國選手。

喬治亞籍選手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）以迅雷不及掩耳速度拿下首盤，看似就要來個大爆冷門奪冠，但英國的諾瑞（Cameron Norrie）很快在第2盤重新振作，把比賽逼到第3盤。

諾瑞最後就以先丟1盤倒追兩盤的戲碼，拿下生涯最佳的單季第47場勝利，也是首位高捧印地安泉網賽金盃的英國選手，一解前輩莫瑞（Andy Murray）、韓曼（Tim Henman）和魯塞斯基（Greg Rusedski）在此只能屈居亞軍的遺憾。

這是26歲的諾瑞本季6度在世界職業網球協會（ATP）賽事爭冠，也是繼7月在墨西哥洛斯卡波斯（Los Cabos）網賽開胡後的第2冠。

今天這一勝，讓諾瑞世界排名首度擠進前20強之林，並超車同胞伊凡斯（Daniel Evans）而成為新的英國網壇一哥。

諾瑞賽後說：「我能說什麼？我當然很開心，這是我迄今最重要的冠軍，沒有言語能形容我現在的心情。」

延伸閱讀

印地安泉女網／芭多薩擊敗雅莎蘭卡 西班牙首位女單冠軍

印地安泉女網／謝淑薇奪印地安泉網賽女雙第3冠 重返球后寶座

印地安泉女網／謝淑薇3度奪冠 共享千萬台幣獎金

印地安泉網賽／4強沒有前20種子 美媒：大家被Big3寵壞了

相關新聞

全運會／東奧隊友鄧宇成對決湯智鈞 北市勝新北摘金

由東京奧運國手鄧宇成領軍的台北市射箭男團今天在全運會男子組射箭反曲弓團體賽，克服對手率先聽牌的壓力，以5比3逆轉擊敗由湯...

羽球／心目中的世界前三名是誰？ 陳雨菲秒答「戴資穎」

中國昨在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽擊敗日本，奪下隊史第15冠，賽後世界排名第二的中國一姐陳雨菲受訪時，被外媒記者問到心目中當今最強女單前三名，陳雨菲儘管表示「太難排了」，第一位脫口而出的仍是我國世界球后戴資穎。

自由車／敵不過疫情 2021環台賽取消

原本3月就要登場的「2021 Tour da Taiwan國際自由車環台公路大賽」，因新冠肺炎疫情延期到11月28日至1...

全運會／夜市球王回台 打完疫苗拚連霸

為參加110年全運會，北市網球好手「夜市球王」曾俊欣相隔半年重回寶島，上周結束隔離第一件事就是接種第二劑新冠肺炎疫苗，今...

NFL專欄／菜鳥摩爾飛毛腿 紅雀挖到寶

紅雀本季以第二輪49順位選進的外接手摩爾（Rondale Moore）靠著極快的雙腿與穩健接球，儼然成為表現相當讓人意外...

印地安泉網賽／替英國抱回男單首冠 諾瑞超車成新一哥

諾瑞本季的突破性表現今天來到新高，在印地安泉網賽男單決賽以3比6、6比4、6比1擊敗對手巴西拉希維利，成為首位在此封王的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。