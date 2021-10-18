羽球／心目中的世界前三名是誰？ 陳雨菲秒答「戴資穎」

中國昨（17日）在優霸盃世界羽球女子團體錦標賽擊敗日本，奪下隊史第15冠，賽後世界排名第二的中國一姐陳雨菲受訪時，被外媒記者問到心目中當今最強女單前三名，陳雨菲儘管表示「太難排了」，第一位脫口而出的仍是我國世界球后戴資穎。

陳雨菲昨先不敵日本名將山口茜，丟失第一點，但另一單打何冰嬌和2組女雙賈一凡／陳清晨、黃東萍／李汶妹都獲勝，讓中國連拿3點，以3：1逆轉日本，奪下隊史第15冠。

賽後陳雨菲受訪時，被問及連同蘇迪曼盃，已連輸山口茜2場，是否覺得自己很難擊敗對方，她說：「我覺得肯定有很多困難，從以前交手紀錄來看，我就比較劣勢一點，近來或許有輸有贏，但打她從來都不是容易的事情。」

隨後記者要求陳雨菲排出自己心目中最厲害的前三名女單選手，陳雨菲笑說：「前三哪，這太難排了，前三我覺得戴資穎、山口茜，現在來說可能還有辛度，奧原希望其實也可以排前三，還有馬琳，馬琳雖然現在受傷了，但球技一直保持很高水準，我覺得女單競爭非常激烈，前三真的比較難排，大家都差不多。」她也十分謙虛，並未提及世界排名第二的自己。

目前羽球女單世界球后仍為我國好手「小戴」戴資穎，隨後依序為中國陳雨菲、日本奧原希望、西班牙馬琳、日本山口茜、泰國依瑟儂、印度辛度。