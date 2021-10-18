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全運會／鐵人三項張團畯第4金入袋　張綺文擊敗張嘉家女子組奪金

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

臺北市「爸爸選手」張團畯實力不減，收下全運男子組個人賽第四冠 圖/邱明萱

【賽事特派員 / 邱明萱、余文堯】

110 年全運會鐵人三項賽今(17日)開賽，臺北市「爸爸選手」張團畯實力不減，收下全運男子組個人賽第四冠，女子組由高雄市張綺文，擊敗奪冠熱門張家姊妹，勇奪金牌。

今日天氣原本預計是大雨，不過，天公作美，天氣穩定，選手也有亮眼成績。男子組賽事早上 8 點展開，開賽 1.5 公里長泳，張團畯、張家豪、潘子易、王威凱與林威志等人，拉開與其他選手距離，接著進入自由車與路跑，都是這五人組成領先集團。張團畯在游泳就取得領先、第一個上岸，但在通過轉換區進入自由車賽程後，領頭羊換人，改由花蓮縣鐵人潘子易領先，之後五人一同進入轉換區，原本由潘子易率先衝出，不過在第三圈之後，就被張團畯及同樣來自臺北市的張家豪追過，最後臺北市選手張團畯(成績 1 小時 49 分 37 秒)和張家豪( 1 小時 49 分 42 秒)，包辦金銀牌，潘子易(花蓮縣)收下一銅。

潘子易率先衝出，不過在第三圈之後，就被張團畯及同樣來自臺北市的張家豪追過 圖/邱明萱

女子組賽事，張綺文一舉擊敗奪冠熱門張嘉家，以 2 小時 05 分 32 秒成績，為高雄市添「金」喜。兩人今天戰況拉鋸，直到進入路跑終點線的最後彎道，張綺文賣力加速，才拉開差距，擊敗張嘉家(2 小時 06 分 02 秒)奪下最終勝利。三、四名由高雄市選手黃于嫣及郭家齊獲得，兩人在終點前因競爭激烈，產生些微碰撞，郭家齊最後被判定妨礙對手前進，判警告違規加罰 15 秒，由黃于嫣取得銅牌。

張綺文一舉擊敗奪冠熱門張嘉家，以 2 小時 05 分 32 秒成績，為高雄市添「金」喜 圖/邱明萱

黃于嫣及郭家齊獲得，兩人在終點前因競爭激烈，產生些微碰撞，郭家齊最後被判定妨礙對手前進，判警告違規加罰 15 秒

圖/邱明萱攝影

鐵人三項個人賽已於今（17）日結束，明（18）日將登場的是鐵人三項混合接力。欲知更多全運的比賽消息，請持續鎖定 110年全國運動會大會官網 與《110年 全國運動會在新北》粉絲專頁。

責任編輯：Ian

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鐵人三項 全運會 自由車

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