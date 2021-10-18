自行車／後疫情單車出遊 塔塔加Go!

【塔塔加】70km 總爬升約2500m

我們運氣好，整路天氣晴有陽光卻不會太曬，沿路都有樹蔭涼涼的，有霧但沒有太濃。

塔塔加我來囉！Go!

沿途多為明隧道，只有一個隧道黑漆漆 真的伸手不見五指，所以要騎塔塔加一定要帶車燈！一定要帶車燈！一定要帶車燈！幸好Q妹行前有再三叮囑大家～

許多大景盡收眼底

整路上坡 沒在客氣的終點冷但還不用羽絨衣

旁邊警衛大哥一直跟我們說：到了到了啦！轉個彎過去就到了！咦！這句話怎麼那麼熟悉🤣大哥你是不是有在騎車？

真正的終點耶 照片一點也沒少拍

阿啾驚喜現身❤️(不過她無所不在好像也沒那麼意外🤣)

唯一美中不足就是自己練太少，只睡了3小時，加上前一天舞綢、肌力訓練到力竭(當下完全忘記今天要騎車)，一起床就全身痠痛，有不祥的預感果不其然。過半就爆掉還差點抽筋，一路獨推，後面騎到好厭世。但其實一個人這樣騎車還滿享受的，畢竟沒有痛苦做比較，快樂就毫無意義呀！

厭世到看到最後的夫妻樹 連笑都懶得裝。一路想著「沒有下一次！」在看到補給後卻又很興奮：我還要再來！

豐盛的補給 全部熱呼呼吃到飽嫩煎雞肉 豬肉 淡菜 沙拉 芭樂 超好吃蔓越莓麵包還有經典的泡麵🥰❤️

尼砍砍 香味都從螢幕飄出來了

車友語錄⋯⋯之一

一回台北就大雨我們真的很幸運🥰

感謝Bovis和劉Q妹的細心安排每次跟你們的團都好安心高規格補給從沒讓我失望過#整路都在唸自己以後沒練不要亂報名#又回到幼幼班#寶寶腦波都比我強