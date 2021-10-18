快訊

3年前普悠瑪翻覆釀18死今宣判 僅司機員一人遭判刑四年半

獨／專打中共鐵殼漁船 海巡三百噸防撞型巡防艇首曝光

自行車／後疫情單車出遊 塔塔加Go!

運動筆記 / Vivian Lee

【塔塔加】70km 總爬升約2500m

我們運氣好，整路天氣晴有陽光卻不會太曬，沿路都有樹蔭涼涼的，有霧但沒有太濃。

塔塔加我來囉！Go!

沿途多為明隧道，只有一個隧道黑漆漆 真的伸手不見五指，所以要騎塔塔加一定要帶車燈！一定要帶車燈！一定要帶車燈！幸好Q妹行前有再三叮囑大家～

許多大景盡收眼底

整路上坡 沒在客氣的終點冷但還不用羽絨衣

旁邊警衛大哥一直跟我們說：到了到了啦！轉個彎過去就到了！咦！這句話怎麼那麼熟悉🤣大哥你是不是有在騎車？

真正的終點耶 照片一點也沒少拍

阿啾驚喜現身❤️(不過她無所不在好像也沒那麼意外🤣)

唯一美中不足就是自己練太少，只睡了3小時，加上前一天舞綢、肌力訓練到力竭(當下完全忘記今天要騎車)，一起床就全身痠痛，有不祥的預感果不其然。過半就爆掉還差點抽筋，一路獨推，後面騎到好厭世。但其實一個人這樣騎車還滿享受的，畢竟沒有痛苦做比較，快樂就毫無意義呀！

厭世到看到最後的夫妻樹 連笑都懶得裝。一路想著「沒有下一次！」在看到補給後卻又很興奮：我還要再來！

豐盛的補給 全部熱呼呼吃到飽嫩煎雞肉 豬肉 淡菜 沙拉 芭樂 超好吃蔓越莓麵包還有經典的泡麵🥰❤️

尼砍砍 香味都從螢幕飄出來了

車友語錄⋯⋯之一

一回台北就大雨我們真的很幸運🥰

感謝Bovis和劉Q妹的細心安排每次跟你們的團都好安心高規格補給從沒讓我失望過#整路都在唸自己以後沒練不要亂報名#又回到幼幼班#寶寶腦波都比我強

相關新聞

全運會／柔道兄弟金包銀 楊勇緯連霸

東京奧運摘下銀牌的「柔道男神」楊勇緯，昨天和擔任陪練員的親哥哥楊俊霆會師一一○年全運會柔道男子第一量級金牌戰，纏戰到黃金...

印地安泉女網／重登球后 謝淑薇3願望成真

生涯第卅座女雙金盃、年終賽門票和女雙世界第一，我國「一姊」謝淑薇昨天三個願望一次達成，她和比利時搭檔梅騰絲以直落二摘下延...

全運會／鐵人三項張團畯第4金入袋　張綺文擊敗張嘉家女子組奪金

臺北市「爸爸選手」張團畯實力不減，收下全運男子組個人賽第四冠 圖/邱明萱 【賽事特派員 / 邱明萱、余文堯】 110 年全運會鐵人三項賽今(17日)開賽，臺北市「爸爸選手」張團畯實力不減，

自行車／後疫情單車出遊 塔塔加Go!

【塔塔加】70km 總爬升約2500m 我們運氣好，整路天氣晴有陽光卻不會太曬，沿路都有樹蔭涼涼的，有霧但沒有太濃。 塔塔加我來囉！Go! 沿途多為明隧道，只有一個隧道黑漆漆 真的伸

印地安泉女網／芭多薩擊敗雅莎蘭卡 西班牙首位女單冠軍

西班牙女將芭多薩今天在印地安泉網賽展現堅強心理素質，苦戰3盤擊敗兩屆冠軍白俄羅斯對手雅莎蘭卡，首度參賽就成為首位抱回印地...

全運會／鏈球破大會 余雅倩要征霸全球

兩周前全大運成為女子鏈球全國紀錄新科保持人，新竹縣余雅倩昨再將全國運動會紀錄納入麾下，在一一○年全運會迎接首金的她目標不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。