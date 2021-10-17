全運會／楊俊瀚百公尺預賽飆本季次佳 破大會紀錄
「台灣最速男」楊俊瀚今天在110年全國運動會代表花蓮縣出賽，男子100公尺預賽飆出10秒22，為個人本季次佳，改寫大會紀錄。
楊俊瀚今年7月底參加東京奧運，初次征戰奧運，在男子100公尺預賽跑出10秒21，締造個人本季最佳成績，但未能突破個人保持的全國紀錄10秒11，最終無緣晉級。
110年全國運動會今天在板橋第一運動場舉行田徑賽事，楊俊瀚在男子100公尺預賽亮相，在第6組第5跑道出賽，跑出本季次佳的10秒22，僅次在東奧的表現，順利晉級明天的準決賽。
同場較勁的澎湖縣林昱堂、台南市陳玟溥分別跑出10秒24、10秒38，雙雙締造個人生涯最佳。
另外，余雅倩10月初剛在全國大專校院運動會女子鏈球繳出64公尺12，改寫近16年的全國紀錄，這次全運會代表新竹縣出賽，開賽前3擲都突破60公尺，技驚全場，她在第4擲扔出今天最佳表現，締造62公尺91的新大會紀錄摘金（舊紀錄為黃芝鳳61公尺54）。
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