全運會／游泳400自接力 北市奪雙金、女子隊破全國

東京奧運國手王冠閎、黃渼茜今天於全運會率領台北市在男、女子組4x100公尺自由式接力賽勇奪雙金，其中女子隊以3分50秒25改寫全國紀錄。

110年全國運動會游泳項目在北市大天母校區詩欣館舉行，王冠閎昨天在800公尺自由式飆出8分01秒07摘金，並打破全國紀錄，加上100公尺蝶式金牌，首日就2金入袋。

王冠閎今天先是在男子組100公尺自由式決賽以50秒40奪銀，隨後4x100公尺自由式接力上陣，與劉懷仁、鄭佴、楊宇翔以3分22秒75，幫助台北市搶下金牌，並打破先前高雄市創下的3分23秒10大會紀錄。

台北市在女子組4x100公尺自由式同樣傳出捷報，東京奧運國手黃渼茜與劉姵吟、何亞璇、楊宇晴率領北市繳出3分50秒25奪金，將原先全國紀錄3分50秒66送入歷史。

黃渼茜除了接力賽奪金，個人在女子組100公尺自由式決賽也以56秒99拿下金牌。

男子組400公尺混合式部分，東京奧運國手王星皓代表台中市出賽，游出4分21秒29，笑納本屆全運會首金。