柔道／不甘心東奧結果 連珍羚再戰1年

不管是外界或自己都充滿期待的東京奧運，我國旅日多年的「柔道女王」連珍羚卻在第一戰就意外落馬，當下淚灑賽台的她立刻拋開退休念頭，決定至少再戰1年，不想帶著遺憾離開國際賽場。

今天完成全運會柔道女子第三量級7連霸的連珍羚，上度回台已是2019年年底，受新冠肺炎疫情影響，相隔兩年才回到熟悉的家鄉，除了備戰全運會，更重要是重新充電。

連珍羚不諱言，東奧時給自己壓力非常大，「每天都過得很累，這段時間讓自己重新放鬆，找回每天想要練習的感覺。」

和家人相處、出遊是連珍羚回台調整心情的方式，她笑說家人非常了解自己，不會去觸碰東奧相關話題，讓她能自在「做自己」，儘管不確定是否完全走出東奧心情，至少和兩個月前相較已經好上許多，今天賽後被志工簇擁合照的她說：「這陣子心情有重新調整好，可以重新出發了。」

33歲的連珍羚透露，東奧前已經想好，完成任務後就要從國際賽退休，但因3次指導被判敗陣的結果讓她改變想法，「比完賽，不管過程還是成績都讓我覺得，不該這樣就結束。」

今天為地主留下全運會金牌的「柔道女王」，接續以明年的杭州亞運和世界盃為目標，至於3年後的巴黎亞運就先不多想，她務實說：「一次要講3年，我不敢說，先從最近的亞運和世界盃開始，比較實際一點。」