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全運會／田徑萬米之爭高市小將殺出 「印帝」10金夢碎

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
高市黃祥維（右一）摘下男子1萬公尺金牌。記者侯永全／攝影
高市黃祥維（右一）摘下男子1萬公尺金牌。記者侯永全／攝影

110年全運會昨天正式開幕，今天開戰的田徑賽事，有機會挑戰第10金的兩位好手都功敗垂成，台北市謝千鶴在女子1萬公尺挑戰4連霸失利，新北地主「印帝」周庭印也錯過男子1萬公尺3連霸，沒能成為全運會史上第8位田徑10金選手。

謝千鶴和同樣代表台北的曹純玉成奪牌雙保險，馬拉松全國紀錄保持人曹純玉今天跑出破大會紀錄的34分01秒26，讓跑出35分05秒48的謝千鶴錯過生涯第10面全運會金牌。

晚上登場的男子1萬公尺劇本相似，大會紀錄保持人蔣介文最後兩圈還是領先者，但周庭印最後400公尺加速超車，不過領先身分最後200公尺又遭高雄市小將黃祥維超越，和個人第10金、全運會3連霸擦身而過。

上屆全運會沒站上頒獎台的黃祥維，今天的31分16秒76金牌成績也突破個人最佳，就讀高師大二年級的他大讚蔣介文和周庭印兩位前輩實力堅強，「遇強則強」下激發自己潛能。

曾包辦全中運5千、1萬公尺雙金的黃祥維透露，賽前也知道周庭印有連霸和10金機會，但自己也抱持衝擊金牌的想法，他笑說：「運動員，氣魄還是要有！」儘管過程想到最後一圈的對決他就忍不住心跳加快，他仍跟著最後一圈加速的周庭印，最後更率先衝線，為110年全運會跑出好的開始。

今年全運會還報名馬拉松的黃祥維笑說，在全運會挑戰人生第一場馬拉松，主要想挑戰自己，不去預設成績，先求健康完賽。

周庭印最終以31分18秒88摘銀，台南市吳睿恩以31分23秒55獲得銅牌，蔣介文31分26秒90落到第4名，錯過頒獎台。

高市黃祥維（左一）摘下男子1萬公尺金牌。記者侯永全／攝影
高市黃祥維（左一）摘下男子1萬公尺金牌。記者侯永全／攝影

全運會 田徑 全中運

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