田徑／新科全國紀錄保持人 余雅倩鏈球摘金不滿意

兩周前剛在全大運成為女子鏈球全國紀錄保持人，新竹縣女將余雅倩今天再將全運會紀錄納入麾下，她第4擲丟出62公尺91的大會新猷，但全運會首金的成績仍讓她喊「還可以更好」。

女子鏈球全國紀錄和全運會大會紀錄原本是黃芝鳳94年全運會締造的61公尺54，余雅倩剛落幕的復辦全大運已經擲出64公尺12的全國新紀錄，全運會原本想繼續突破，但今天6擲都沒超過63公尺，發揮不如自己設定。

「本來目標是比全大運好，有點不滿意。」余雅倩提到，除了全大運稍微傷到腰後花了些時間休息，心理上的壓力也有些影響，「全大運是有達標（亞運）壓力，這次突然變很多人看好我，自己有些壓力。」

她坦言這兩天沒有睡好，加上家人也有提到代表新北「地主」的洪琇玟要挑戰5連霸，又是另層壓力，所幸仍打破大會紀錄，她笑說：「不滿意，但還是挺開心的，達成一個目標。」

上屆完成4連霸的洪琇玟，今天丟出的58公尺69僅獲銅牌，台中市梁宥婕以60公尺88奪銀。

余雅倩今年2月進入國訓中心接受訓練，教練張銘煌說，今天子弟兵算正常發揮，重點是健康完賽，「沒想到板橋那麼冷，這對她也是個歷練。」

全運會就是余雅倩今年最後一場比賽，師徒倆盼明年有機會往歐、美移地訓練，接受成績更好的選手刺激，先突破自己，再往亞洲甚至世界發起挑戰。