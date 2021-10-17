全運會／江念欣高展宏舉重摘金 總和破大會紀錄

代表高雄市的布農族好手高展宏、江念欣今天分別在全運會男子61公斤級、女子55公斤級，各以總和276公斤、182公斤摘金，完成連霸，雙雙改寫自己在上屆所締造的大會紀錄。

110年全國運動會舉重項目今天在新北市中和高中登場，東京奧運國手包括高展宏、江念欣、方莞靈等人都在首日上陣，而在東京奧運摘金的「舉重女神」郭婞淳，將在明天女子64公斤級亮相。

男子61公斤級部分，高展宏以抓舉126公斤、挺舉150公斤、總和276公斤摘金，其中抓舉、總和雙破大會紀錄。

江念欣與方莞靈則在女子55公斤級同場較勁，江念欣以抓舉78公斤、挺舉104公斤、總和182公斤，略勝一籌，收下金牌，不但成功捍衛后座，還在挺舉、總和改寫大會紀錄。

方莞靈東京奧運女子49公斤量級以抓舉80公斤、挺舉101公斤，以總和181公斤，以第4名作收，奧運初體驗表現不俗，全運會則改戰55公斤量級。

代表台南市的方莞靈雖以抓舉81公斤、挺舉100公斤、總和181公斤，拿下銀牌，但在抓舉項目也有所收穫，刷新大會紀錄。