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柔道／男神兄弟心連心 金包銀楊勇緯喊感動

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
楊勇緯（白）和哥哥楊俊霆會師110年全運會柔道男子第一量級金牌戰。記者許正宏／攝影
楊勇緯（白）和哥哥楊俊霆會師110年全運會柔道男子第一量級金牌戰。記者許正宏／攝影

東京奧運摘下銀牌的「柔道男神」楊勇緯，挑戰110年全運會第一量級的最後一哩路遇到擔任陪練員的親哥哥楊俊霆，兄弟倆纏戰到黃金得分賽，楊俊霆才因累積3次「指導」吞敗，讓楊勇緯迎接全運會2連霸。

生涯第一次摔進全運會金牌戰，楊俊霆不諱言求勝若渴，「想要贏他，因為接下來他還有很多國際賽，順便測試之後出國面對強度差不多的選手時，要怎麼去應對。」

楊家兄弟從小一起練柔道，楊俊霆現在也在國訓中心擔任弟弟陪練員，是楊勇緯摘下東奧銀牌的幕後功臣之一，今天儘管金牌戰碰頭，楊俊霆還是從陪練員角度出發，他笑說：「對到他的感覺會和別人比的感覺不太一樣，但還是要全力以赴，全力以赴才會幫到他，讓他國際賽表現更好。」

楊勇緯接下來的國際賽是下月底的阿布達比大滿貫賽，他透露目前巴黎大獎賽正在舉行，他也有透過比賽研究國際賽的一些新面孔，為阿布達比做準備。

東京奧運暴紅的楊勇緯也提到，不會將奧運銀牌的光環放在身上，也不會太在意外界的眼光說看法，「對我來說，每次比賽都是個挑戰，新的里程，我還有更大的目標，我應該把國際賽的情境設定在每個比賽，這才對我幫助比較大。」

今天能和哥哥金牌戰對決，楊勇緯也有特別感受，他感性說兄弟間不需言語，一個眼神就能知道彼此想法和狀態，能一起會師最終戰心裡更是感動，「哥哥很久沒有比賽，看到哥哥有進展，我也是很開心，可以一起拿下金、銀牌，真的很感動。」

楊勇緯（左）和哥哥楊俊霆會師110年全運會柔道男子第一量級金牌戰。記者許正宏／攝影
楊勇緯（左）和哥哥楊俊霆會師110年全運會柔道男子第一量級金牌戰。記者許正宏／攝影
楊勇緯（右）和哥哥楊俊霆會師110年全運會柔道男子第一量級金牌戰。記者許正宏／攝影
楊勇緯（右）和哥哥楊俊霆會師110年全運會柔道男子第一量級金牌戰。記者許正宏／攝影
楊勇緯（左）和哥哥楊俊霆包辦110年全運會柔道男子第一量級金牌和銀牌。記者許正宏／攝影
楊勇緯（左）和哥哥楊俊霆包辦110年全運會柔道男子第一量級金牌和銀牌。記者許正宏／攝影

楊勇緯 全運會

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