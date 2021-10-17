柔道／女王回歸！連珍羚締造全運史無前例7連霸

新北市旅日柔道名將連珍羚，兩年前已締造全運會柔道史無前例的6連霸，今天在「主場」延續霸業，女子第三量級（57公斤級）金牌戰以「一本」擊敗南投縣鄭予靜，在110年全運會將最長柔道連霸紀錄推進到「7」。

33歲的連珍羚旅里約奧運獲得第5名，東京奧運連莊國手，但在女子57公斤級16強賽和斯洛維尼亞選手凱澤爾（Kaja Kajzer）陷入苦戰，最終在黃金得分制累積3次「指導」吞敗，落淚結束東奧旅程。

東奧後回台延續全運會霸業，首輪輪空的連珍羚在第三量級展現女王風采，連拿2勝晉級金牌戰，最終戰碰南投縣鄭予靜再以「一本」提前結束比賽，為地主留下金牌。

8月就回台準備全運會的連珍羚透露，東京奧運前原本設定東奧就是國際賽最終戰，但賽後馬上轉念，拋下退休念頭，「不管過程或成績都讓我覺得，不該這樣就結束。」她先以明年亞運為目標，3年後的巴黎奧運暫不多想。

連珍羚坦言，東奧失利後沉澱許久，現在已經比當時好上許多，但也不敢說已經完全走出來，但這次全運會得到許多力量，她說：「奧運後，沒什麼信心，但很多人支持我，真的很感動，又有動力可以重新出發了。」