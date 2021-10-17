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足球／北市幼兒足球錦標賽落幕 期許培育更多足球幼苗

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
臺北市幼兒足球錦標賽今天在涼爽舒適的天氣下登場。圖／大漢行銷提供
臺北市幼兒足球錦標賽今天在涼爽舒適的天氣下登場。圖／大漢行銷提供

台北市幼兒足球錦標賽今天落幕，這項賽事邁入第12屆，分為小班組、中班組、大班組、跨園所組，北市體育局副局長蔡培林、台北熊讚女子足球隊球員到場擔任頒獎貴賓。

這項為期兩天的盛會由台北市政府體育局主辦、教育局協辦，在涼爽舒適的天氣下登場，全場感受歡樂、團結及運動家精神的氛圍，在笑聲、歡呼聲中落幕。

一位廖姓家長的小孩參加K2 LEADERS Proactive隊，該隊是立人國際國民中小學附設幼兒園組成，由外籍老師擔任足球教練；這位家長指出，立人本來就是雙語學校，加上由足球風氣較盛行國家的老師擔任教練，小孩可同時學到足球技巧、常識和英文。

他說，自己沒有很懂足球，但小孩回家會分享，和小孩教學相長，從中找到更多樂趣。

連續12年報名的好來幼兒園表示，非常感謝體育局打造、推動幼兒足球運動環境與比賽，讓小朋友有這麼好的場地跟來自各地的隊伍切磋球技，特別在今年的疫情下更顯得意義重大，希望比賽能繼續辦下去，球隊也會繼續報名參加。

今年大會慎重面對疫情，實施高規格防疫措施，除備妥單一入口量測體溫、實名制及入場須配戴口罩等防疫措施外，並使用天淨AQUECARE抗菌液做現場環境滅菌，盡全力將疫情排除在外。

台北市政府體育局副局長蔡培林（後左）到場擔任頒獎貴賓。圖／大漢行銷提供
台北市政府體育局副局長蔡培林（後左）到場擔任頒獎貴賓。圖／大漢行銷提供
台北熊讚女子足球隊球員陳若瑋（右）是NTU kids隊的教練。圖／大漢行銷提供
台北熊讚女子足球隊球員陳若瑋（右）是NTU kids隊的教練。圖／大漢行銷提供
臺北市幼兒足球錦標賽今天在涼爽舒適的天氣下登場。圖／大漢行銷提供
臺北市幼兒足球錦標賽今天在涼爽舒適的天氣下登場。圖／大漢行銷提供
臺北市幼兒足球錦標賽今天在涼爽舒適的天氣下登場。圖／大漢行銷提供
臺北市幼兒足球錦標賽今天在涼爽舒適的天氣下登場。圖／大漢行銷提供
台北熊讚女子足球隊球員（後右1、右2）到場擔任頒獎貴賓。圖／大漢行銷提供
台北熊讚女子足球隊球員（後右1、右2）到場擔任頒獎貴賓。圖／大漢行銷提供

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