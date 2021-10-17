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足球／世界盃每兩年辦一次？IOC憂衝擊其他運動表反對

中央社 / 瑞士洛桑16日綜合外電報導
世足賽每兩年辦一次？IOC憂衝擊其他運動表反對。 報系資料照
世足賽每兩年辦一次？IOC憂衝擊其他運動表反對。 報系資料照

國際足球總會（FIFA）計劃將男子世界盃足球賽改成每隔2年舉行一次，引發爭議。國際奧林匹克委員會（IOC）今天加入批評陣營，對足總計畫可能衝擊其他運動表達疑慮。

國際足總211個協會成員預計12月表決提案。身兼國際奧會成員的國際足總主席英凡提諾（GianniInfantino）正四處遊說成員支持計畫。

這項計畫由目前服務於國際足總的前英超兵工廠（Arsenal）教練溫格（Arsene Wenger）推動，但計畫遭歐洲足球總會（UEFA）、南美足球總會（CONMEBOL）和一些教練、專家大力抨擊。

國際奧會今天加入反對陣營，表示許多體育協會已出言反對國際足總的想法。

國際奧會透過聲明表示：「國際奧會執行委員會注意到國際足總計劃更動足球競賽時程，讓世足賽每隔兩年舉行一次。」

「這項有關國際足總提升收入的計畫，多個其他運動項目的國際總會，以及國家足協、球會、球員、球員工會和教練，都已表達強烈保留態度和疑慮。」

國際奧會列舉反對世足賽更常舉行的原因包括：衝擊其他運動、對進一步推廣女子足球構成挑戰、加劇對球員健康的壓力等。

聲明指出：「國際奧會提出這些疑慮，並支持足壇利害關係人、國際體育總會、大型活動主辦單位等要求廣泛諮詢的呼聲，包括諮詢球員代理人，這方面顯然沒進行過。」

世界盃足球賽自1930年舉行首屆賽事後，除了在二戰期間曾經取消之外，每隔4年舉行一次。

世足賽 兵工廠 英超

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