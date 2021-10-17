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柔道／全運會夢幻對決 楊勇緯退胞兄衛冕成功

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
全運會柔道第一量級上演楊家兄弟楊勇緯（右）、楊俊霆的金牌戰對決。記者許正宏／攝影
全運會柔道第一量級上演楊家兄弟楊勇緯（右）、楊俊霆的金牌戰對決。記者許正宏／攝影

110年全運會昨天正式開幕，柔道賽場的第一天賽程就冠蓋雲集，3位東京奧運國手楊勇緯林真豪和連珍羚輪番上陣，東奧為中華代表團摘下第一面獎牌的「柔道男神」楊勇緯更和哥哥楊俊霆在男子第一量級（60公斤級）金牌戰會師，夢幻對決最終由楊勇緯獲得勝利，衛冕成功。

楊勇緯上屆全運會摘下第一量級金牌，今年除衛冕身分還有東奧銀牌得主光環，成眾所矚目焦點，他也一路過關斬將，4強賽更以「一本」淘汰高雄市邱韋傑，離連霸只差最後一步。

和楊勇緯同在國訓中心訓練的哥哥楊俊霆，今天同樣一路闖關，4強擊敗新北市「地主」羅威後拿下金牌戰門票，提前為台中市預約金、銀牌。

楊家兄弟的夢幻對決一路僵持，正規4分鐘都沒分，黃金得分賽又纏戰超過3分鐘，楊俊霆因累積3次「指導」吞敗，讓楊勇緯辛苦完成連霸。

兄弟倆賽後相擁，楊勇緯還把楊俊霆抱起，展現兄弟間的好感情。

楊勇緯柔道路上的「同梯」林真豪，女子第一量級金牌戰也登頂，為台中市橫掃男、女第一量級金牌。

全運會柔道第一量級上演楊家兄弟楊勇緯（右）、楊俊霆的金牌戰對決。記者許正宏／攝影
全運會柔道第一量級上演楊家兄弟楊勇緯（右）、楊俊霆的金牌戰對決。記者許正宏／攝影
楊勇緯（白）結束比賽後將哥哥楊俊霆抱起。記者許正宏／攝影
楊勇緯（白）結束比賽後將哥哥楊俊霆抱起。記者許正宏／攝影
全運會柔道第一量級上演楊家兄弟楊勇緯（白）、楊俊霆的金牌戰對決。記者許正宏／攝影
全運會柔道第一量級上演楊家兄弟楊勇緯（白）、楊俊霆的金牌戰對決。記者許正宏／攝影

楊勇緯 全運會 林真豪

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