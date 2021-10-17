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聽奧／聽奧培訓隊開訓 12月決選 目標超越上屆4金

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
聽奧培訓隊這兩天舉行開訓典禮，由中華聽障者體育運動協會祕書長趙玉平主持。圖／中華聽障者體育運動協會提供
聽奧培訓隊這兩天舉行開訓典禮，由中華聽障者體育運動協會祕書長趙玉平主持。圖／中華聽障者體育運動協會提供

全球持續受到新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐影響之下，原定今年12月在巴西的南卡西亞斯（Caxias do sul, Brazil）舉行的第24屆夏季達福林匹克運動會（聽障奧運會），今年初在主辦國巴西疫情嚴峻的情況下，國際聽障運動總會（ICSD）與大會籌委會共同宣布將賽會延至明年5月舉行。我國的聽障運動團隊在國內疫情趨緩之際，終在本周兼顧防疫需求的前提下，以將培訓隊人員分兩梯次的方式舉行開訓典禮，團隊參賽目標為超越上屆4金的成績。

我國明年預計將參加田徑、游泳、保齡球、男子桌球、羽球、網球、男子籃球、射擊、空手道、跆拳道及定向越野等11項運動種類競賽。我國參加第24屆聽奧的培訓隊原定自6月起展開為期半年的第一階段培訓作業，然而5月中起受到國內疫情爆發的影響，各個運動場館關閉，加上禁止群聚與各項人流管制措施等，使得訓練一度中斷。近兩個月在國內疫情趨緩之後，各運動種類隊伍逐漸恢復訓練，並在昨天在台北田徑場舉行培訓隊開訓儀式，揭示團隊參賽目標及發布最後代表隊決選計畫。

中華聽障者體育運動協會祕書長趙玉平表示，這次培訓隊已納入我國當前實力最佳的現役及青年優秀聽障選手，參賽成績有望突破上屆的4金5銀8銅。

而中華聽障者體育運動協會也將在今年12月聯合舉行為期五天的決選賽，並透過賽事的舉行，檢視及維持選手的參賽競技狀態，同時決選出我國參加第24屆夏季聽障奧運會的代表隊選手。

12月中旬國家代表隊陣容正式產生後，接續進行第二階段集訓及參賽任務。至於各界關心的後勤服務與團務行政工作，中華聽障者體育運動協會表示，將以最好的後勤服務支援各運動種類隊伍參賽，共同爭取佳績。

田徑 羽球 聽奧

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