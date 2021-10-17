印地安泉女網／謝淑薇奪印地安泉網賽女雙第3冠 重返球后寶座

台灣網球一姐謝淑薇與比利時名將梅丹斯今天印地安泉網賽女雙決賽，以直落二勝出，謝淑薇勇奪在這項比賽第3冠，可望重返女雙球后寶座，而她賽後再度戴上恐龍帽受訪。

在美國加州舉行的印地安泉網賽，為男、女共站，也是世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級的頂級大賽，名列大會第2種子的謝淑薇與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）今天以7比6（7比1）、6比3擊敗俄羅斯的庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）及哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）奪冠，「台比聯軍」繼溫布頓網球錦標賽聯手封后後，再添1座冠軍，兩人將共享獎金41萬4500美元（新台幣約1173萬元）。

謝淑薇8強賽後曾戴上綠色恐龍帽受訪，4強賽則不見她戴著恐龍帽，她當時笑稱藏在「秘密盒子」，今天奪冠後，再度戴上恐龍帽出席記者會，她也分享當初與邀請梅丹斯搭檔的過程，「我請她跟我一起打雙打，我說求求妳了，回答我說好」，她笑著形容這段過程，猶如向女友求婚一樣。

儘管沒有鮮花和戒指，但梅丹斯後來也同意謝淑薇提出組成雙打的請求。

謝淑薇繼2014、2018年後，再度在印地安泉網賽高捧女雙金盃，而她3度奪冠的搭檔都不同，前2次分別為中國名將彭帥、捷克女將史翠可娃（BarboraStrycova）。

「和不同搭檔合作，真的很有趣，當你打單打時，你不太了解她們。」謝淑薇透露，雙打讓她結交不少朋友，像是史翠可娃、還有很多女孩，而透過不同搭檔，也讓她經歷不同比賽和過程。