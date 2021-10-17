快訊

限鹽比禁反式脂肪更有意義！美FDA：鹽是高血壓禍首

台中輕熟女何故夜躺路邊？ 警用一張會員卡查出真相

印地安泉女網／迎接第30座雙打金盃 謝淑薇前進年終賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 美聯社
謝淑薇。 美聯社

我國「一姊」謝淑薇今天和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以7：6（7：1）、6：3力退俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／烏克蘭芮芭奇娜（Elena Rybakina），高捧印地安泉女網賽金盃，這座冠軍除是兩人攜手第2冠，也是謝淑薇生涯第30座雙打冠軍，達成另一項生涯里程碑。

這是謝淑薇生涯第3度打進印地安泉女網賽，2014年她和大陸「金花」彭帥一起捧冠，18年和捷克搭檔史翠可娃（BarboraStrycova）一起摘下第2冠，今天維持決賽百分百勝率，和梅騰絲迎接最後勝利。

3度封后都和不同搭檔，謝淑薇笑說：「和不同的搭檔合作真的很有趣，我搜集到很多朋友。」

謝淑薇生涯3度在溫布頓奪下女雙金盃，搭檔正好也是印地安泉的3位冠軍搭檔；其中她和梅騰絲溫布頓打下合作首冠，史詩級戰役的對手之一正是今天隔網比拚的庫德梅托娃。

印地安泉女網賽去年因新冠肺炎疫情取消，今年也改期再舉行，2019年的女雙冠軍梅騰絲今天完成另類連霸，名列第2種子的台比組合除共享414500美金（約1159萬新台幣）獎金，且取得WTA年終賽門票。

謝淑薇年初仍與史翠可娃攜手，因史翠可娃懷孕，紅土賽季才和25歲的梅騰絲開始攜手；走過紅土賽季的磨合期，草地大滿貫台比組合嚐到冠軍滋味，印地安泉僅是攜手第8場比賽，兩人就拿到年終賽門票，連WTA官網都封兩人是現今女網的「強大組合」。

謝淑薇

延伸閱讀

印地安泉女網／謝淑薇3度奪冠 共享千萬台幣獎金

印地安泉網賽／謝淑薇晉女雙冠軍賽 恐龍帽去向受關注

印地安泉網賽／謝淑薇戴恐龍頭套受訪 原因很暖心

印地安泉網賽／拍落天才少女組合 謝淑薇晉級女雙4強

相關新聞

印地安泉女網／謝淑薇3度奪冠 共享千萬台幣獎金

前兩度闖進印地安泉女網賽雙打決賽，我國「一姊」謝淑薇都迎接金盃，3闖最終戰的她今天維持決賽百分百勝率，和比利時搭檔梅騰絲...

印地安泉女網／迎接第30座雙打金盃 謝淑薇前進年終賽

我國「一姊」謝淑薇今天和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以7：6（7：1）、6：3力退俄羅斯庫德梅托娃（V...

全運會／王冠閎破全國 游泳雙金

一一○年全國運動會昨天開幕，不少東京奧運國手相繼登場競技，奧運後人氣暴漲的游泳好手王冠閎，昨天就在男子一○○公尺蝶式與八...

全運會／擊劍北市陳宗霖 男子銳劍奪冠完成二連霸

110年全國運動會在新北市！今（16）隆重開幕，來自22縣市各種運動頂尖好手，將展開一連6天高水準競技。 擊劍賽事今日在新北高工志清堂舉行，首場為男子銳劍個人賽，由台北市代表隊陳宗霖奪得第一，也

110年全運會今晚開幕 盧彥勳與羅嘉翎點燃聖火

110年全國運動會今晚在新莊體育館正式開幕，由東京奧運選手盧彥勳、羅嘉翎一同點燃聖火，以全新打造的虛擬人物新北女神動畫，...

全運會／第一次報800公尺自由式 王冠閎破全國摘金

東京奧運游泳國手王冠閎在今天全運會率先完成100公尺蝶式二連霸後，隨後又在800公尺自由式決賽登場，面對上屆金牌王星皓與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。