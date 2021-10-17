全運會／不開放觀眾進場 看賽事直播為選手加油

110年全國運動會在新北市！昨（16）日晚在新莊體育館隆重開幕，來自22縣市各種運動頂尖好手，將展開一連6天高水準競技。考量疫情及防疫安全，本屆全運會雖然不開放觀眾入場觀賽，但大會安排多項賽事透過直播

2021-10-17 11:40