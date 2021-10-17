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全運會／不開放觀眾進場 看賽事直播為選手加油

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊
新北全運特派員於比賽現場拍攝照片。（攝影 / 彭靖軒）
新北全運特派員於比賽現場拍攝照片。（攝影 / 彭靖軒）

110年全國運動會在新北市！昨（16）日晚在新莊體育館隆重開幕，來自22縣市各種運動頂尖好手，將展開一連6天高水準競技。考量疫情及防疫安全，本屆全運會雖然不開放觀眾入場觀賽，但大會安排多項賽事透過直播（https://sport110ntpc.com/live），透過線上方式，讓全國民眾仍然得以欣賞選手的精采表現！「隨時上場」的新北市全運會，共有35種、408項競賽，比賽場地不限於新北市，先前多種賽事已在開幕前先登場。考量整體賽期長，賽場又擴及其他5縣市共42處室內外場地，為此，東道主新北市首創「學生特派員」規劃，由全國16所大專校院共126人次，組成「新北全運特派員」，前進每一賽事現場採訪拍攝，為本屆全運會所有競賽種類，留下賽事新聞報導與照片記錄，也是全運賽史上首見。

110年全國運動會大會媒體中心位於板橋第一運動場。（攝影/110全國運動會）

「新北全運特派員」集結全台各地愛好運動、對體育報導充滿熱情的大學生記者，其中也有SSU大專學生運動網的記者、體育署MOE Sports頻道培育的運動傳播人才，以及NTSUper體育超人等學生媒體團隊參與。他們幾乎都是首次參與全運會採訪工作，既期待又興奮，也透過此次第一線採訪打下基礎，成為體育報導重要的生力軍。不少特派員在全運會上，首度親身接觸所採訪的運動種類，感到新奇有趣，收穫滿滿。透過官方網站（https://sport110ntpc.com/）及全運會相關社群媒體發布，讓更多民眾及參賽縣市，全方位接收第一手的全運會訊息。

>110年全國運動會大會媒體中心位於板橋第一運動場。（攝影/110全國運動會）

110年新北市全國運動會的大會媒體中心，設於板橋第一運動場（新北市板橋區漢生東路278號），同時也是全運田徑競賽賽場。媒體中心在開幕典禮前已設置完成，工作區空間可同時容納數十名記者，也提供網路等服務。配合防疫指引，相鄰座位間也設置隔板，讓工作環境更安全。此外，新北市政府在全運賽事期間，貼心提供在地特色的下午茶餐食，如創盛號羅宋麵包等，讓採訪全運會的媒體記者在辛勤忙碌工作之餘，也能品嘗新北美食的好滋味！

大會媒體中心提供多種餐食供媒體取用。（左圖取自創盛號羅宋麵包官網）

全運會 田徑 國民

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