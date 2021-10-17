全運會／曹純玉、謝千鶴前後任紀錄保持者 女子萬米強勢對決

兩年一度的全運會，第一個登場的中長距離決賽是女子 10000m，比賽時間 10/17（日）下午 16:10 ，現任、前任 10000m 全國紀錄保持者 謝千鶴、曹純玉，兩位台灣長距離最強的女子選手將對決！曹純玉去年底在全國田徑錦標賽以 33:54.81 成為首位跑進 33 分領域的台灣女子選手，隔年謝千鶴在新北青年盃以 33:39.90 再度推進，兩人除了個別在紀錄上較勁，曹純玉實力臻至成熟趕上謝千鶴的這五年，兩人八次對決，謝千鶴獲勝七次，本屆賽事兩位正值顛峰的對決，依然中長跑的焦點！

兩人五年來在場地賽碰頭時，除了 2019 年日體大紀錄賽 5000m 激盪出歷代前兩傑的佳績，其他場次因為不是她們的年度目標賽事，或因賽程安排的體力分配考量，大多是曹純玉跑有氧訓練強度、謝千鶴跟跑最後勝出，都有那麼一點不完全燃燒的未竟感，由於曹純玉本屆全運會作為台北馬拉松訓練的一部份，謝千鶴五天的賽程要跑 10000m、5000m、馬拉松，有體力分配的考量，估計本屆比賽很大的機率會是同樣的發展。

製表整理：Bigfish

本屆女子 10000m 天氣預報 21-22 度、偶陣雨，是夏天以來最涼的氣溫，比起往年全運會下午項目經常在 30 度左右下進行，高溫的干擾因素大為降低，若在合理的配速下和全國最高舞台的刺激下，參賽選手都很有機會突破自己的成績！除了謝千鶴、曹純玉對決，獎牌之爭和前八名的排名預期會有一場大亂鬥，蘇鳳婷 是近年來在各距離項目都有所突破並有穩定表現的，去年在全國田徑錦標賽拿下銀牌，征戰十餘年，本屆可望再寫個人場地賽新頁；和蘇鳳婷同期的 游雅君、陳宇璿 歷年來在全運會長距離項目都有亮眼的成績，在歷代排行也名列前茅，近年來狀況較不穩定，若恢復水準，仍是獎牌爭奪的熱門！

蘇鳳婷（二號）近年來穩定成長（圖片來源：徐拔）

游雅君（左）、陳宇璿（右）十年來成績亮眼（圖片來源：CKPC）在中距離實力優異的 賴庭萱 逐漸開始嘗試長距離，本屆以 38 分整的個人最佳參加 10000m，以她 1500m 4:37.42、5000m 17:16.70 的水準，長距離潛力若完全開發，也是很具競爭力！

中距離好手賴庭萱近年來開始挑戰長距離（圖片來源：宜蘭縣政府）

本屆女子長距離，非科班好手也來勢洶洶，高中就讀普通班全中運拿下 2 銀 2 銅，以一般入學管道就讀成大的 郭沛靈 擁有 38 分初頭的水準，上一屆全運會 10000m 拿下第五；陳逸寧、陳美彤、林嫆菁 是全大運一般組（乙組）都沒比過，出社會才接觸長跑訓練的素人好手，三人都有 38、39 分的水準，陳逸寧和林嫆菁在過去幾屆全運會皆有不錯的成績，陳美彤初次參賽，三人都有機會寫下非科班選手在全運會的里程碑。

姓名 縣市 參考成績 百傑 PB 榮譽 謝千鶴 臺北市 33:39.90 1 33:39.90 108全運會三金 曹純玉 臺北市 33:54.81 2 33:54.81 108全運會雙銀、109全田錦 1st 蘇鳳婷 臺北市 36:30.74 16 36:30.74 109全田錦 2nd 賴庭萱 宜蘭縣 38:00.00 33 38:03.16 109新北青年 2nd 游雅君 宜蘭縣 38:10.00 4 35:09.11 108全運萬米 3rd 五千4th 陳宇璿 基隆市 39:00.94 10 36:15.10 108全運萬米 4th 五千 6th 陳逸寧 苗栗縣 39:26.92 83 39:11.42 109全田錦 4th、108全運會馬拉松 7th 邱于朕 桃園市 39:27.50 93 39:27.50 108全運 8th、109全田錦萬米 6th 五千 4th 郭沛靈 臺南市 39:30.00 34 38:03.38 108全運 萬米 5th 五千 7th 汪依婷 新北市 39:39.58 -- 39:39.57 109全田錦 5th 黃郁媃 基隆市 39:47.08 -- 39:58.99 109全田錦 7th、110全中運 2nd 陳美彤 新竹市 40:06.63 48 38:18.87 北市青年五千 3rd 林嫆菁 新北市 40:18.93 50 38:24.71 109全田錦 14th 沈泥 雲林縣 40:34.91 89 39:20.37 110全大運 6th 吳敏 新北市 40:46.45 17 36:32.73 全中運紀錄保持者 施妤昕 基隆市 40:51.16 -- 40:51.16 109全田錦 13th、110全中運 6th 陳予婕 雲林縣 41:04.31 -- 41:04.31 110全中運 8th 莊羽玟 桃園市 41:08.41 -- 41:08.41 109全田錦 9th 范佳宜 新竹縣 41:14.68 -- 41:14.68 110全中運 4th 鍾宜芹 新竹縣 41:26.21 -- 41:26.21 110全中運 7th 施馨惠 彰化縣 41:48.12 -- 41:48.12 109全田錦萬米 10th 五千5th、110全大運 5th

製表整理：Bigfish，資料來源：臺灣長跑競技網_