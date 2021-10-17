全運會／曹純玉、謝千鶴前後任紀錄保持者 女子萬米強勢對決
兩年一度的全運會，第一個登場的中長距離決賽是女子 10000m，比賽時間 10/17（日）下午 16:10 ，現任、前任 10000m 全國紀錄保持者 謝千鶴、曹純玉，兩位台灣長距離最強的女子選手將對決！曹純玉去年底在全國田徑錦標賽以 33:54.81 成為首位跑進 33 分領域的台灣女子選手，隔年謝千鶴在新北青年盃以 33:39.90 再度推進，兩人除了個別在紀錄上較勁，曹純玉實力臻至成熟趕上謝千鶴的這五年，兩人八次對決，謝千鶴獲勝七次，本屆賽事兩位正值顛峰的對決，依然中長跑的焦點！
兩人五年來在場地賽碰頭時，除了 2019 年日體大紀錄賽 5000m 激盪出歷代前兩傑的佳績，其他場次因為不是她們的年度目標賽事，或因賽程安排的體力分配考量，大多是曹純玉跑有氧訓練強度、謝千鶴跟跑最後勝出，都有那麼一點不完全燃燒的未竟感，由於曹純玉本屆全運會作為台北馬拉松訓練的一部份，謝千鶴五天的賽程要跑 10000m、5000m、馬拉松，有體力分配的考量，估計本屆比賽很大的機率會是同樣的發展。
製表整理：Bigfish
本屆女子 10000m 天氣預報 21-22 度、偶陣雨，是夏天以來最涼的氣溫，比起往年全運會下午項目經常在 30 度左右下進行，高溫的干擾因素大為降低，若在合理的配速下和全國最高舞台的刺激下，參賽選手都很有機會突破自己的成績！除了謝千鶴、曹純玉對決，獎牌之爭和前八名的排名預期會有一場大亂鬥，蘇鳳婷 是近年來在各距離項目都有所突破並有穩定表現的，去年在全國田徑錦標賽拿下銀牌，征戰十餘年，本屆可望再寫個人場地賽新頁；和蘇鳳婷同期的 游雅君、陳宇璿 歷年來在全運會長距離項目都有亮眼的成績，在歷代排行也名列前茅，近年來狀況較不穩定，若恢復水準，仍是獎牌爭奪的熱門！
游雅君（左）、陳宇璿（右）十年來成績亮眼（圖片來源：CKPC）在中距離實力優異的 賴庭萱 逐漸開始嘗試長距離，本屆以 38 分整的個人最佳參加 10000m，以她 1500m 4:37.42、5000m 17:16.70 的水準，長距離潛力若完全開發，也是很具競爭力！
中距離好手賴庭萱近年來開始挑戰長距離（圖片來源：宜蘭縣政府）
本屆女子長距離，非科班好手也來勢洶洶，高中就讀普通班全中運拿下 2 銀 2 銅，以一般入學管道就讀成大的 郭沛靈 擁有 38 分初頭的水準，上一屆全運會 10000m 拿下第五；陳逸寧、陳美彤、林嫆菁 是全大運一般組（乙組）都沒比過，出社會才接觸長跑訓練的素人好手，三人都有 38、39 分的水準，陳逸寧和林嫆菁在過去幾屆全運會皆有不錯的成績，陳美彤初次參賽，三人都有機會寫下非科班選手在全運會的里程碑。
|姓名
|縣市
|參考成績
|百傑
|PB
|榮譽
|謝千鶴
|臺北市
|33:39.90
|1
|33:39.90
|108全運會三金
|曹純玉
|臺北市
|33:54.81
|2
|33:54.81
|108全運會雙銀、109全田錦 1st
|蘇鳳婷
|臺北市
|36:30.74
|16
|36:30.74
|109全田錦 2nd
|賴庭萱
|宜蘭縣
|38:00.00
|33
|38:03.16
|109新北青年 2nd
|游雅君
|宜蘭縣
|38:10.00
|4
|35:09.11
|108全運萬米 3rd 五千4th
|陳宇璿
|基隆市
|39:00.94
|10
|36:15.10
|108全運萬米 4th 五千 6th
|陳逸寧
|苗栗縣
|39:26.92
|83
|39:11.42
|109全田錦 4th、108全運會馬拉松 7th
|邱于朕
|桃園市
|39:27.50
|93
|39:27.50
|108全運 8th、109全田錦萬米 6th 五千 4th
|郭沛靈
|臺南市
|39:30.00
|34
|38:03.38
|108全運 萬米 5th 五千 7th
|汪依婷
|新北市
|39:39.58
|--
|39:39.57
|109全田錦 5th
|黃郁媃
|基隆市
|39:47.08
|--
|39:58.99
|109全田錦 7th、110全中運 2nd
|陳美彤
|新竹市
|40:06.63
|48
|38:18.87
|北市青年五千 3rd
|林嫆菁
|新北市
|40:18.93
|50
|38:24.71
|109全田錦 14th
|沈泥
|雲林縣
|40:34.91
|89
|39:20.37
|110全大運 6th
|吳敏
|新北市
|40:46.45
|17
|36:32.73
|全中運紀錄保持者
|施妤昕
|基隆市
|40:51.16
|--
|40:51.16
|109全田錦 13th、110全中運 6th
|陳予婕
|雲林縣
|41:04.31
|--
|41:04.31
|110全中運 8th
|莊羽玟
|桃園市
|41:08.41
|--
|41:08.41
|109全田錦 9th
|范佳宜
|新竹縣
|41:14.68
|--
|41:14.68
|110全中運 4th
|鍾宜芹
|新竹縣
|41:26.21
|--
|41:26.21
|110全中運 7th
|施馨惠
|彰化縣
|41:48.12
|--
|41:48.12
|109全田錦萬米 10th 五千5th、110全大運 5th
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