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全運會／曹純玉、謝千鶴前後任紀錄保持者 女子萬米強勢對決

運動筆記 / Bigfish
連續第三屆全運會謝千鶴、曹純玉將在 5000m、10000m 對決（圖片來源： Lucas Wu ）
連續第三屆全運會謝千鶴、曹純玉將在 5000m、10000m 對決（圖片來源： Lucas Wu ）

兩年一度的全運會，第一個登場的中長距離決賽是女子 10000m，比賽時間 10/17（日）下午 16:10 ，現任、前任 10000m 全國紀錄保持者 謝千鶴曹純玉，兩位台灣長距離最強的女子選手將對決！曹純玉去年底在全國田徑錦標賽以 33:54.81 成為首位跑進 33 分領域的台灣女子選手，隔年謝千鶴在新北青年盃以 33:39.90 再度推進，兩人除了個別在紀錄上較勁，曹純玉實力臻至成熟趕上謝千鶴的這五年，兩人八次對決，謝千鶴獲勝七次，本屆賽事兩位正值顛峰的對決，依然中長跑的焦點！

兩人五年來在場地賽碰頭時，除了 2019 年日體大紀錄賽 5000m 激盪出歷代前兩傑的佳績，其他場次因為不是她們的年度目標賽事，或因賽程安排的體力分配考量，大多是曹純玉跑有氧訓練強度、謝千鶴跟跑最後勝出，都有那麼一點不完全燃燒的未竟感，由於曹純玉本屆全運會作為台北馬拉松訓練的一部份，謝千鶴五天的賽程要跑 10000m、5000m、馬拉松，有體力分配的考量，估計本屆比賽很大的機率會是同樣的發展。

製表整理：Bigfish

本屆女子 10000m 天氣預報 21-22 度、偶陣雨，是夏天以來最涼的氣溫，比起往年全運會下午項目經常在 30 度左右下進行，高溫的干擾因素大為降低，若在合理的配速下和全國最高舞台的刺激下，參賽選手都很有機會突破自己的成績！除了謝千鶴、曹純玉對決，獎牌之爭和前八名的排名預期會有一場大亂鬥，蘇鳳婷 是近年來在各距離項目都有所突破並有穩定表現的，去年在全國田徑錦標賽拿下銀牌，征戰十餘年，本屆可望再寫個人場地賽新頁；和蘇鳳婷同期的 游雅君陳宇璿 歷年來在全運會長距離項目都有亮眼的成績，在歷代排行也名列前茅，近年來狀況較不穩定，若恢復水準，仍是獎牌爭奪的熱門！

蘇鳳婷（二號）近年來穩定成長（圖片來源：徐拔）

游雅君（左）、陳宇璿（右）十年來成績亮眼（圖片來源：CKPC）在中距離實力優異的 賴庭萱 逐漸開始嘗試長距離，本屆以 38 分整的個人最佳參加 10000m，以她 1500m 4:37.42、5000m  17:16.70 的水準，長距離潛力若完全開發，也是很具競爭力！

中距離好手賴庭萱近年來開始挑戰長距離（圖片來源：宜蘭縣政府）

本屆女子長距離，非科班好手也來勢洶洶，高中就讀普通班全中運拿下 2 銀 2 銅，以一般入學管道就讀成大的 郭沛靈 擁有 38 分初頭的水準，上一屆全運會 10000m 拿下第五；陳逸寧陳美彤林嫆菁 全大運一般組（乙組）都沒比過，出社會才接觸長跑訓練的素人好手，三人都有 38、39 分的水準，陳逸寧和林嫆菁在過去幾屆全運會皆有不錯的成績，陳美彤初次參賽，三人都有機會寫下非科班選手在全運會的里程碑。

姓名縣市參考成績百傑PB榮譽
謝千鶴臺北市33:39.90133:39.90108全運會三金
曹純玉臺北市33:54.81233:54.81108全運會雙銀、109全田錦 1st
蘇鳳婷臺北市36:30.741636:30.74109全田錦 2nd
賴庭萱宜蘭縣38:00.003338:03.16109新北青年 2nd
游雅君宜蘭縣38:10.00435:09.11108全運萬米 3rd 五千4th
陳宇璿基隆市39:00.941036:15.10108全運萬米 4th 五千 6th
陳逸寧苗栗縣39:26.928339:11.42109全田錦 4th、108全運會馬拉松 7th
邱于朕桃園市39:27.509339:27.50108全運 8th、109全田錦萬米 6th 五千 4th
郭沛靈臺南市39:30.003438:03.38108全運 萬米 5th 五千 7th 
汪依婷新北市39:39.58--39:39.57109全田錦 5th
黃郁媃基隆市39:47.08--39:58.99109全田錦 7th、110全中運 2nd
陳美彤新竹市40:06.634838:18.87北市青年五千 3rd
林嫆菁新北市40:18.935038:24.71109全田錦 14th
沈泥雲林縣40:34.918939:20.37110全大運 6th
吳敏新北市40:46.451736:32.73全中運紀錄保持者
施妤昕基隆市40:51.16--40:51.16109全田錦 13th、110全中運 6th
陳予婕雲林縣41:04.31--41:04.31110全中運 8th
莊羽玟桃園市41:08.41--41:08.41109全田錦 9th
范佳宜新竹縣41:14.68--41:14.68110全中運 4th
鍾宜芹新竹縣41:26.21--41:26.21110全中運 7th
施馨惠彰化縣41:48.12--41:48.12109全田錦萬米 10th 五千5th、110全大運 5th
製表整理：Bigfish，資料來源：臺灣長跑競技網_

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