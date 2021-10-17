全運會／田徑男子萬米 周庭印、李奇儒迎戰來勢洶洶新世代
110年全運會男子 10000m 於首日 10/17 晚上 19:30 登場，同期征戰沙場十餘年的 周庭印、李奇儒 首次在全運會萬米對決，即將進入中生代的他們將面對 吳睿恩、黃祥維、周鴻宇 等新世代的挑戰；周庭印過去十年在全運會的 5000m、10000m、3000mSC 拿下 9 金 2 銀 1 銅，可以說是十年來長距離場地賽霸主；國、高中時代在全中運擁有輝煌成績的李奇儒，2014 年重新回到競技場，在近三屆的全運會 1500m、3000mSC、5000m 拿下 2 銀 5 銅，除了全國紀錄、達標亞運，全運會金牌是另一個尚未解鎖的挑戰。
|周庭印
|李奇儒
|108全運會
|5000m 2nd
|1500m 3rd
|10000m 1st
|5000m 3rd
|3000mSC 2nd
|3000mSC 3rd
|106 全運會
|5000m 1st
|5000m 3rd
|10000m 1st
|3000mSC 2nd
|3000mSC 1st
|104 全運會
|5000m 1st
|5000m 3rd
|3000mSC 1st
|3000mSC 2nd
|102 全運會
|5000m 1st
|3000mSC 1st
|100 全運會
|5000m 3rd
|3000mSC 1st
製表：Bigfish
這兩、三年逐漸成長的新生代已有威脅周、李兩位的水準；大學時期半工半讀下訓練的 吳睿恩，先在路跑展露頭角，實力逐漸在場地賽上發揮，去年在全大運萬米奪金，成為數十年來第一位非體大、體育相關科系的萬米金牌選手，並在全田錦拿下 2 銀，兩項分別僅次於周、李；同樣在去年發光發熱的 黃祥維，年初跑出史上最速高中半馬 68:07，接著在全中運拿下雙金；同樣在高中擁有優異成績的 周鴻宇，大學時代穩定進步，在各賽會、路跑都有前幾名的水準，這一年來更上一層樓，在全運會前夕的全大運拿下萬米金牌。
左起周鴻宇、吳睿恩、黃祥維等新生代急速竄起（圖片來源：Joanna）
五年前崛起的高中長距離強權湖口高中，畢業的優秀選手在進入大學後以 周賢峰、江彥綸 成長最為穩定、顯著，兩人在各大賽事都有爭奪獎牌的水準；國中有神童之稱的 何幸航 在高中、大學階段也穩定推進個人最佳，在公開盃賽也有奪冠紀錄；三人皆有跟著領先集團的實力和不錯的尾速，能在終盤加壓生存下來，是能否拿下全運會獎牌的關鍵。
左起周賢峰、江彥綸、何幸航為上位有力競爭者（圖片來源：賽事相簿）
年近四十的半程馬拉松全國紀錄保持者－ 蔣介文 擁有參賽者中最速的個人最佳，近年來轉戰教職的他已培養出多位優秀高中跑者，從末代區運會、到廿年來十餘屆全運會，蔣介文拿下的獎牌總數在考究上有點難度，不過可以確定的是他上一屆游刃有餘稱霸全運會馬拉松，本屆參加 10000m 讓不少田徑迷感到驚和期待；他的個人最佳其實是在 2013 年的台北全運會跑出的 30:07.81，比起大部分佳績都是在國外紀錄賽寫下，在國內不理想的天氣、缺乏大集團帶動下，更顯得不可思議。
上一屆全運會馬拉松金牌蔣介文出賽睽違八年的 10000m（圖片來源：卡斯）
|姓名
|縣市
|參考成績
|百傑
|PB
|榮譽
|周庭印
|新北市
|31:47.88
|16
|30:37.28
|多屆全運會五千、萬米、障礙金牌
|吳睿恩
|臺南市
|31:48.79
|44
|31:48.79
|108全運會 7th、109全田錦 2nd、109全大運 1st
|黃祥維
|高雄市
|31:48.90
|39
|31:43.09
|108全運會 6th、109全田錦 3rd、109全中運雙金
|李奇儒
|臺北市
|31:49.39
|17
|30:41.16
|108全運會五千 3rd、109全田錦五千 1st
|周賢峰
|新竹縣
|31:51.13
|48
|31:53.02
|108全運會 11th
|周鴻宇
|高雄市
|32:01.76
|46
|31:50.67
|108全運會 5th, 109全田錦 4th, 110全大運 1st
|江彥綸
|新竹縣
|32:06.14
|63
|32:06.14
|108全運會 10th, 109全田錦 5th
|李方辰
|新竹市
|32:42.99
|--
|32:42.99
|109全田錦 14th
|洪琳鴻
|澎湖縣
|32:50.12
|--
|32:50.12
|109全田錦 6th
|何幸航
|新北市
|32:51.59
|49
|31:53.78
|108全運會 4th、109全田錦 8th
|宋昱輝
|桃園市
|32:57.98
|--
|32:57.98
|109全田錦 7th
|伍振華
|高雄市
|33:12.21
|--
|33:12.21
|109全田錦 11th
|楊俊宏
|新竹縣
|33:12.88
|--
|33:12.88
|109全田錦 12th
|蔣介文
|臺中市
|33:21.50
|6
|30:07.81
|多屆全運會萬米、馬拉松金牌
|黃華凡
|花蓮縣
|33:22.21
|--
|33:22.21
|108全運五千 9th, 109全田錦五千 5th
|藍凱耀
|新北市
|33:23.02
|--
|33:23.02
|109全國長青 1st, 110 新北青年五千 4th
|吳家昌
|金門縣
|33:36.50
|--
|33:36.50
|109全田錦 13th
|楊皓評
|桃園市
|33:36.93
|--
|33:05.18
|110全大運 3rd, 109全田錦 9th
|魏冠羽
|臺北市
|33:53.17
|--
|33:53.17
|王子銘
|基隆市
|33:57.05
|83
|32:20.60
|108全運會 8th
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