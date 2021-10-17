全運會／田徑男子萬米 周庭印、李奇儒迎戰來勢洶洶新世代

110年全運會男子 10000m 於首日 10/17 晚上 19:30 登場，同期征戰沙場十餘年的 周庭印、李奇儒 首次在全運會萬米對決，即將進入中生代的他們將面對 吳睿恩、黃祥維、周鴻宇 等新世代的挑戰；周庭印過去十年在全運會的 5000m、10000m、3000mSC 拿下 9 金 2 銀 1 銅，可以說是十年來長距離場地賽霸主；國、高中時代在全中運擁有輝煌成績的李奇儒，2014 年重新回到競技場，在近三屆的全運會 1500m、3000mSC、5000m 拿下 2 銀 5 銅，除了全國紀錄、達標亞運，全運會金牌是另一個尚未解鎖的挑戰。

周庭印 李奇儒 108全運會 5000m 2nd 1500m 3rd 10000m 1st 5000m 3rd 3000mSC 2nd 3000mSC 3rd 106 全運會 5000m 1st 5000m 3rd 10000m 1st 3000mSC 2nd 3000mSC 1st 104 全運會 5000m 1st 5000m 3rd 3000mSC 1st 3000mSC 2nd 102 全運會 5000m 1st 3000mSC 1st 100 全運會 5000m 3rd 3000mSC 1st

製表：Bigfish

這兩、三年逐漸成長的新生代已有威脅周、李兩位的水準；大學時期半工半讀下訓練的 吳睿恩，先在路跑展露頭角，實力逐漸在場地賽上發揮，去年在全大運萬米奪金，成為數十年來第一位非體大、體育相關科系的萬米金牌選手，並在全田錦拿下 2 銀，兩項分別僅次於周、李；同樣在去年發光發熱的 黃祥維，年初跑出史上最速高中半馬 68:07，接著在全中運拿下雙金；同樣在高中擁有優異成績的 周鴻宇，大學時代穩定進步，在各賽會、路跑都有前幾名的水準，這一年來更上一層樓，在全運會前夕的全大運拿下萬米金牌。

左起周鴻宇、吳睿恩、黃祥維等新生代急速竄起（圖片來源：Joanna）

五年前崛起的高中長距離強權湖口高中，畢業的優秀選手在進入大學後以 周賢峰、江彥綸 成長最為穩定、顯著，兩人在各大賽事都有爭奪獎牌的水準；國中有神童之稱的 何幸航 在高中、大學階段也穩定推進個人最佳，在公開盃賽也有奪冠紀錄；三人皆有跟著領先集團的實力和不錯的尾速，能在終盤加壓生存下來，是能否拿下全運會獎牌的關鍵。

左起周賢峰、江彥綸、何幸航為上位有力競爭者（圖片來源：賽事相簿）

年近四十的半程馬拉松全國紀錄保持者－ 蔣介文 擁有參賽者中最速的個人最佳，近年來轉戰教職的他已培養出多位優秀高中跑者，從末代區運會、到廿年來十餘屆全運會，蔣介文拿下的獎牌總數在考究上有點難度，不過可以確定的是他上一屆游刃有餘稱霸全運會馬拉松，本屆參加 10000m 讓不少田徑迷感到驚和期待；他的個人最佳其實是在 2013 年的台北全運會跑出的 30:07.81，比起大部分佳績都是在國外紀錄賽寫下，在國內不理想的天氣、缺乏大集團帶動下，更顯得不可思議。

上一屆全運會馬拉松金牌蔣介文出賽睽違八年的 10000m（圖片來源：卡斯）

姓名 縣市 參考成績 百傑 PB 榮譽 周庭印 新北市 31:47.88 16 30:37.28 多屆全運會五千、萬米、障礙金牌 吳睿恩 臺南市 31:48.79 44 31:48.79 108全運會 7th、109全田錦 2nd、109全大運 1st 黃祥維 高雄市 31:48.90 39 31:43.09 108全運會 6th、109全田錦 3rd、109全中運雙金 李奇儒 臺北市 31:49.39 17 30:41.16 108全運會五千 3rd、109全田錦五千 1st 周賢峰 新竹縣 31:51.13 48 31:53.02 108全運會 11th 周鴻宇 高雄市 32:01.76 46 31:50.67 108全運會 5th, 109全田錦 4th, 110全大運 1st 江彥綸 新竹縣 32:06.14 63 32:06.14 108全運會 10th, 109全田錦 5th 李方辰 新竹市 32:42.99 -- 32:42.99 109全田錦 14th 洪琳鴻 澎湖縣 32:50.12 -- 32:50.12 109全田錦 6th 何幸航 新北市 32:51.59 49 31:53.78 108全運會 4th、109全田錦 8th 宋昱輝 桃園市 32:57.98 -- 32:57.98 109全田錦 7th 伍振華 高雄市 33:12.21 -- 33:12.21 109全田錦 11th 楊俊宏 新竹縣 33:12.88 -- 33:12.88 109全田錦 12th 蔣介文 臺中市 33:21.50 6 30:07.81 多屆全運會萬米、馬拉松金牌 黃華凡 花蓮縣 33:22.21 -- 33:22.21 108全運五千 9th, 109全田錦五千 5th 藍凱耀 新北市 33:23.02 -- 33:23.02 109全國長青 1st, 110 新北青年五千 4th 吳家昌 金門縣 33:36.50 -- 33:36.50 109全田錦 13th 楊皓評 桃園市 33:36.93 -- 33:05.18 110全大運 3rd, 109全田錦 9th 魏冠羽 臺北市 33:53.17 -- 33:53.17 王子銘 基隆市 33:57.05 83 32:20.60 108全運會 8th

製表整理：Bigfish，資料來源：臺灣長跑競技網