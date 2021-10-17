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全運會／開幕盧彥勳、羅嘉翎點燃聖火 融入電玩世界元素

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊
選手傳遞聖火。（攝影/110全國運動會）
選手傳遞聖火。（攝影/110全國運動會）

110年全國運動會16日至21日正式登場，昨(16)晚於新莊體育館開幕，由東京奧運拳擊選手林郁婷、划船選手黃義婷兩人持大會聖火登場，由網球一哥盧彥勳、國民女友羅嘉翎，與虛擬人物新北女神一同點燃聖火，為全運會開幕典禮打造全新視聽饗宴，競賽期間有來自全國超過1萬名選手及隊職員到新北作客。

市長侯友宜表示，全國運動會是國家最高等級的競技運動會，新北市距離上次主辦已相隔18年，我們抱著伸出友誼手，結交好朋友的心情，熱情歡迎各縣市的高手，展現平時苦練的成果，追求更快、更高、更強的奧運精神，尤其今年是很特別的一年，很多東京奧運國手代表自己的家鄉出賽，將在全運會展現世界級的競技水準，相信大家都非常期待。

市長侯友宜致詞。（攝影/110全國運動會）　　

市長侯友宜說，新北市籌辦全國運動會期間，全球正面臨疫情嚴峻的考驗，隨時都在做滾動式修正，希望提供選手一個安全無虞的競賽環境，今天能順利開幕舉辦全國大型運動賽會，要感謝這段時間全臺灣的人民共同守護，也感謝行政院、教育部的支持、中華民國單項協會及新北市體育總會的協助，及所有共同籌辦的夥伴們，盡最大努力提供選手競技舞臺，希望運動員能在新北創下紀錄，所有參與人員都能留下最美好的回憶。

總統蔡英文蒞臨致詞。（攝影/110全國運動會）　　

新北市因應疫情而創造了不一樣的全運會，時尚化、年輕化、在地化、科技化，全運會聖火由網球國手盧彥勳、東奧跆拳道銅牌羅嘉翎一同點燃，全新打造的虛擬人物新北女神動畫，以及高聳矗立的聖杯造型聖火台，內容融入電玩世界元素，展現獨特的科技效果。　　

在防疫優先的安全前提下舉辦開幕典禮以及為期6天的賽會，從接待人員個人防疫裝備、志工巡查清潔、競賽場館公共區域嚴謹消毒，以高科技噴霧氧化防疫消毒門，確保每位嘉賓都在安全環境中，開幕典禮之後，也安排了精采的新北全運之夜，要讓全臺灣和新北市一同攜手歡慶全運會。開幕演出由清水高中、樹人家商、南強工商、能仁家商、東南科技大學、醒吾科技大學、文化大學、國立台灣戲曲學院等學生團體，以及知名表演藝術團隊-舞鈴劇場、采風樂坊、臺灣特技團接力擔綱演出，劇中更寫入全國因疫情動盪，國民攜手共度，由歌手陳芳語以溫暖歌聲撫慰人心。

開幕典禮及新北全運之夜，全程由TVBS電視轉播，邀請6組當紅歌手藝人邱鋒澤、陳零九、孫盛希、溫妮、ØZI、高爾宣接力演唱，帶給選手和來賓充滿活力的動感之夜，讓110年全國運動會熱力四射，象徵新北動起來，邀請市民朋友隨時上場挺運動、挺新北。　　

體育處指出，110年全國運動會各項賽事持續進行中，即日起至21日，天天都有精彩的賽事轉播，邀請大家一起在螢幕前為選手加油，詳細賽程及轉播資訊請鎖定【110年全國運動會】官網及粉絲團。

全運會 聖火 國民

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