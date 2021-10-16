快訊

過勞之島！台灣2020總工時全球第4 比前年減6小時

全國運動會吳浚鋒「泳」奪金牌 彰化縣府狂賀

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣游泳選手吳浚鋒為家郷摘下第一面金牌。圖／縣府提供
彰化縣游泳選手吳浚鋒為家郷摘下第一面金牌。圖／縣府提供

110年全國運動會16日至21日在新北市盛大舉行，首日競賽，彰化縣代表隊已獲1金1銀3銅，游泳選手吳浚鋒在男子組50公尺蛙式破大會紀錄，為彰化縣奪得第一面金牌，捷報傳來縣政府狂賀。

吳浚鋒是彰興國中、精誠中學高中部的校友，目前就讀台灣師大競技研究所一年級。他自小游泳表現優異，父母聘請教練指導，泳技日益精進，2010年讀大一時參加全國大專院校運動會，獲50公尺蛙式、自由式雙金及50公尺仰式銀牌，還寫下台灣有史以來50公尺自由式成績超越公開男子組成績的新記錄。

大二時參加全國大專院校運動會，50公尺蛙式與自由式雙破大會紀錄，連同50公尺蝶式，一口氣奪3金，大三時跨級參加公開男子組拿下1金1銀的佳績，2014年進國訓中心，此後一直保持游泳競賽常勝軍的紀錄，被視為彰化之光，台灣泳界登上國際體壇的明日之星。

教育處處長王智弘說，今天奪牌的有男子輕艇銀牌，女子空手道兩個量級銅牌，男子曲棍球銅牌，彰化縣武術選手實力堅強，奪金希望濃厚。

曲棍球 全運會

延伸閱讀

110年全運會今晚開幕 盧彥勳與羅嘉翎點燃聖火

新北睽違18年辦全運會　蘇揆：當時是我辦、知道很辛苦

110年全運會開幕式今晚登場 蔡英文宣布賽事正式開始

全國運動會登場 選手消毒入場

相關新聞

110年全運會今晚開幕 盧彥勳與羅嘉翎點燃聖火

110年全國運動會今晚在新莊體育館正式開幕，由東京奧運選手盧彥勳、羅嘉翎一同點燃聖火，以全新打造的虛擬人物新北女神動畫，...

全運會／東奧後首戰 王冠閎100公尺蝶式險勝王星皓摘金

東京奧運游泳國手王冠閎、王星皓，今天在全運會進行奧運後首次出賽，王冠閎在男子100公尺蝶式決賽以52秒92完成二連霸，王...

110年全運會開幕式今晚登場 蔡英文宣布賽事正式開始

110年全國運動會今天晚上在新莊體育館正式開幕，總統蔡英文今晚出席開幕儀式，宣布全國運動會正式開始。蔡英文表示，今年是體...

全運會／跆拳道品勢登場 新北女團、北市男團三連霸

110年全國運動會跆拳道賽事，今天在板樹體育館展開，首日進行品勢賽程，地主新北市在女子團體賽事順利取得三連霸，男子團體賽...

全運會／新竹市代表隊今出征 水域項目率先奪牌

110年全國運動會今天起至21日在新北市進行，副市長沈慧虹今天早上在市政府大廳為新竹市代表隊授旗，期勉選手再創佳績，目前...

全運會／第一次報800公尺自由式 王冠閎破全國摘金

東京奧運游泳國手王冠閎在今天全運會率先完成100公尺蝶式二連霸後，隨後又在800公尺自由式決賽登場，面對上屆金牌王星皓與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。