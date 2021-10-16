全國運動會吳浚鋒「泳」奪金牌 彰化縣府狂賀

110年全國運動會16日至21日在新北市盛大舉行，首日競賽，彰化縣代表隊已獲1金1銀3銅，游泳選手吳浚鋒在男子組50公尺蛙式破大會紀錄，為彰化縣奪得第一面金牌，捷報傳來縣政府狂賀。

吳浚鋒是彰興國中、精誠中學高中部的校友，目前就讀台灣師大競技研究所一年級。他自小游泳表現優異，父母聘請教練指導，泳技日益精進，2010年讀大一時參加全國大專院校運動會，獲50公尺蛙式、自由式雙金及50公尺仰式銀牌，還寫下台灣有史以來50公尺自由式成績超越公開男子組成績的新記錄。

大二時參加全國大專院校運動會，50公尺蛙式與自由式雙破大會紀錄，連同50公尺蝶式，一口氣奪3金，大三時跨級參加公開男子組拿下1金1銀的佳績，2014年進國訓中心，此後一直保持游泳競賽常勝軍的紀錄，被視為彰化之光，台灣泳界登上國際體壇的明日之星。

教育處處長王智弘說，今天奪牌的有男子輕艇銀牌，女子空手道兩個量級銅牌，男子曲棍球銅牌，彰化縣武術選手實力堅強，奪金希望濃厚。