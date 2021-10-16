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110年全運會今晚開幕 盧彥勳與羅嘉翎點燃聖火
110年全國運動會今晚在新莊體育館正式開幕，由東京奧運選手盧彥勳、羅嘉翎一同點燃聖火，以全新打造的虛擬人物新北女神動畫，以及高聳矗立的聖杯造型聖火台，融入電玩世界元素，展現獨特的科技效果，為全運會開幕典禮打造全新視聽饗宴。
總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜等人皆出席開幕儀式，由蔡英文宣布110年全運會正式開始。開幕典禮由多個學生團體及知明表演藝術團體舞鈴劇場、采風樂坊、台灣特技團接力演出，劇中更寫入全國因疫情動蕩，國民攜手共度，由歌手陳芳語以溫柔歌聲撫慰人心。
開幕典禮後也安排精彩的新北全運之夜，邀請6組當紅歌手藝人邱鋒澤、陳零九、孫盛希、溫妮、ØZI、高爾宣接力演唱，帶給選手和來賓充滿活力的動感之夜，讓110年全國運動會熱力四射，象徵新北動起來，邀請市民朋友隨時上場挺運動、挺新北。
侯友宜說，已經很久沒有全國運動大賽舉辦，新北市與有榮焉，今年五月份的時候，新北疫情最嚴峻，那時非常猶豫徬徨，到底能不能守住疫情，讓暌違18年的全國運動會持續辦下去，但仍以堅定的立場告訴自己，新北市一定可以守住疫情，讓全國運動會在新北辦的圓滿順利成功，「我們做到了」。
侯友宜說，感謝全國國民一條心守住疫情，新北市也用不一樣的創新思維跟理念，來讓東奧賽事的熱情延續，新北伸出友誼的手．讓全國運辦的跟別人不一樣，用公路、鐵路、網路等三路傳聖火，帶動全民來關注這場賽事，謝謝各縣市首長，每當聖火到各縣市，都給予滿滿鼓勵跟支持，這次的服裝更讓環保跟時尚結合，將咖啡紗及寶特瓶融入衣服上，用周邊商品振興經濟，也用科技化、時尚化、年輕化、在地化開幕今年的全運會。
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