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全運會／第一次報800公尺自由式 王冠閎破全國摘金

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
王冠閎在男子800公尺自由式拿下金牌，單日進帳雙金。圖／全運會提供
王冠閎在男子800公尺自由式拿下金牌，單日進帳雙金。圖／全運會提供

東京奧運游泳國手王冠閎在今天全運會率先完成100公尺蝶式二連霸後，隨後又在800公尺自由式決賽登場，面對上屆金牌王星皓與全國紀錄保持人黃國庭的夾擊，最終游出8分01秒07的新全國紀錄摘金，讓他與教練黃智勇都直言是意外收穫。

東京奧運後社群網站追蹤人數從2萬暴漲到25萬的王冠閎，這次在全運會進行奧運後首次出賽，並報名個人7項與接力3項，在首日賽程中他就先在擅長的100公尺蝶式完成二連霸，隨後又在800公尺自由式拿下單日第二金，還以8分01秒07打破黃國庭所保持的全國紀錄。

對於在800公尺自由式力退兩名好手摘金，王冠閎賽後直言相當意外，他透露這是他生涯第一次報名參加800公尺自由式，過去最佳成績也僅有8分37秒，不過在東京奧運後他與教練黃智勇都體認到有氧訓練上的不足，這次才決定報名參賽以賽代訓，沒想到卻意外拿下金牌。

王冠閎指出，其實這次全運會前個人狀況並不好，周一時甚至還出現頭痛、拉肚子的狀況，不過在跟教練聊過後決定放鬆心情面對，好好享受比賽。

教練黃智勇表示，王冠閎在奧運後針對自由式做了不少訓練，並提升有氧訓練，放眼明年的亞運和世大運，「他在奧運後雖然變得很紅，不過其實對於成績和表現是有點落寞的，不過經過今天後，對於他的信心提升幫助不少。」

黃智勇也透露，王冠閎在平時賽前都有喝機能飲料的習慣，不過今天賽前他飲料罐卻「投不進」垃圾桶裡，讓他一度激他是「不祥之兆」，沒想到最終王冠閎卻在評估最難摘金的800公尺自由式拿下金牌，讓他笑稱有機會挑戰單屆7金，「我們原本評估是在5金左右，不過現在看來有機會到7至8金。」

王冠閎 全運會 王星皓

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