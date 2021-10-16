110年全運會開幕式今晚登場 蔡英文宣布賽事正式開始
110年全國運動會今天晚上在新莊體育館正式開幕，總統蔡英文今晚出席開幕儀式，宣布全國運動會正式開始。蔡英文表示，今年是體育大爆發的一年，很多選手在東京奧運展現實力，創造史無前例的好成績，蔡英文強調這不是偶然，是因為選手、教練努力，還有政府重視體育發展的成果。
蔡英文表示，歡迎各縣市優秀好手，來到全國運動競技最高殿堂，相信都準備好，要用最精采表現，爭取最大的榮耀，今年是體育大爆發的一年，很多選手在東京奧運賽事上展現頂尖實力，創造史無前例的好成績，也有好幾位耳熟能詳的東奧好手來參賽，相信都準備好，要接受明日之星的挑戰，接下來的切磋，挑戰自我極限。
蔡英文說，今年的全運會一定非常精采，能有這麼多優秀運動選手漸漸展現體育實力，不是偶然，是靠著各位選手跟教練經年累月的努力，政府過去都重視體育發展，包含逐年提高體育署預算、改善場地、選手十年計劃量身打造訓練計畫等等，在東奧展現豐碩成果，要把這些寶貴經驗延續下去，讓選手持續在舞台上發光發熱，
蔡英文最後表示，謝謝新北市政府配合各項防疫措施舉辦比賽，她也邀請在電視機前收看直播的民眾，一起關注這次的全運會，為所有優秀的選手加油打氣，她也正式宣布110年全國運動會正式開始。
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