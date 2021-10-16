全運會／東奧後首戰 王冠閎100公尺蝶式險勝王星皓摘金

東京奧運游泳國手王冠閎、王星皓，今天在全運會進行奧運後首次出賽，王冠閎在男子100公尺蝶式決賽以52秒92完成二連霸，王星皓則是以53秒70排名第二。

王冠閎今年東京奧運參加男子100公尺蝶式以及200公尺蝶式兩項目，其中200公尺蝶式晉級到準決賽，優異的成績加上帥氣的外表，讓他在返國後人氣暴漲，活動邀約也是一檔接一檔。

而這次全運會也是王冠閎在東京奧運後的首次出賽，在首日賽程中他就參與男子100公尺蝶式與800公尺自由式，在上午的預賽中，王冠閎在男子100公尺蝶式游出54秒62的成績，在所有選手中排名第2名，另一名東奧國手王星皓則是以54秒85排名第3名。

晚間的決賽，兩人再度競速，最終王冠閎以52秒92率先抵達終點，王星皓則是以53秒70居次，兩人晚間還將繼續參加男子800公尺自由式決賽，王冠閎在預賽游出8分36秒26，王星皓則是8分36秒59，代表花蓮縣出賽的黃國庭則是以8分32秒60游出預賽最佳成績。