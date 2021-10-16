快訊

雙溪虎豹潭溪水暴漲多人失蹤 侯友宜趕往現場關心搜救

她坐月台合影鳴日號遭酸「當亡美」還反嗆 台鐵出招了

全運會／東奧後首戰 王冠閎100公尺蝶式險勝王星皓摘金

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
王冠閎在全運會男子100公尺蝶式拿下金牌。圖／全運會提供
王冠閎在全運會男子100公尺蝶式拿下金牌。圖／全運會提供

東京奧運游泳國手王冠閎王星皓，今天在全運會進行奧運後首次出賽，王冠閎在男子100公尺蝶式決賽以52秒92完成二連霸，王星皓則是以53秒70排名第二。

王冠閎今年東京奧運參加男子100公尺蝶式以及200公尺蝶式兩項目，其中200公尺蝶式晉級到準決賽，優異的成績加上帥氣的外表，讓他在返國後人氣暴漲，活動邀約也是一檔接一檔。

而這次全運會也是王冠閎在東京奧運後的首次出賽，在首日賽程中他就參與男子100公尺蝶式與800公尺自由式，在上午的預賽中，王冠閎在男子100公尺蝶式游出54秒62的成績，在所有選手中排名第2名，另一名東奧國手王星皓則是以54秒85排名第3名。

晚間的決賽，兩人再度競速，最終王冠閎以52秒92率先抵達終點，王星皓則是以53秒70居次，兩人晚間還將繼續參加男子800公尺自由式決賽，王冠閎在預賽游出8分36秒26，王星皓則是8分36秒59，代表花蓮縣出賽的黃國庭則是以8分32秒60游出預賽最佳成績。

王冠閎 王星皓 全運會

延伸閱讀

中職／王冠閎為中信兄弟開球人氣旺 透露理想情人類型

王冠閎成Seiko品牌之友 登台先自嘲 「我知道看起來很冷靜，但其實超開心」

游泳／小時候偷帶爸爸手表 王冠閎今成名表品牌之友

奧運男神首度進軍美妝市場！台灣蝶王王冠閎、柔道鮮肉楊勇緯大曬健康美肌，粉絲吶喊：想和男神用同款！

相關新聞

全運會／東奧後首戰 王冠閎100公尺蝶式險勝王星皓摘金

東京奧運游泳國手王冠閎、王星皓，今天在全運會進行奧運後首次出賽，王冠閎在男子100公尺蝶式決賽以52秒92完成二連霸，王...

110年全運會開幕式今晚登場 蔡英文宣布賽事正式開始

110年全國運動會今天晚上在新莊體育館正式開幕，總統蔡英文今晚出席開幕儀式，宣布全國運動會正式開始。蔡英文表示，今年是體...

全運會／跆拳道品勢登場 新北女團、北市男團三連霸

110年全國運動會跆拳道賽事，今天在板樹體育館展開，首日進行品勢賽程，地主新北市在女子團體賽事順利取得三連霸，男子團體賽...

全運會／新竹市代表隊今出征 水域項目率先奪牌

110年全國運動會今天起至21日在新北市進行，副市長沈慧虹今天早上在市政府大廳為新竹市代表隊授旗，期勉選手再創佳績，目前...

足球／台北市幼兒足球錦標賽開踢 熊讚女足到場打氣

由台北市政府體育局主辦、教育局協辦之台北市幼兒足球錦標賽，今天在台北田徑場火熱開踢，活動更是連續12年舉辦，台北市政府體...

全國運動會登場 選手消毒入場

全國運動會今晚將在新莊體育館登場，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜等人皆會出席，下午選手們與加油團也紛紛排隊入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。