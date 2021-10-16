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全運會／新竹市代表隊今出征 水域項目率先奪牌

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
110年全國運動會今天起至21日在新北市進行，副市長沈慧虹今天早上在市政府大廳為新竹市代表隊授旗，期勉選手再創佳績。圖／新竹市政府提供
110年全國運動會今天起至21日在新北市進行，副市長沈慧虹今天早上在市政府大廳為新竹市代表隊授旗，期勉選手再創佳績。圖／新竹市政府提供

110年全國運動會今天起至21日在新北市進行，副市長沈慧虹今天早上在市政府大廳為新竹市代表隊授旗，期勉選手再創佳績，目前黃子怡已經在公開水域項目拿下1銀、1銅，市府也看好射箭好手陳怡瑄與拳擊女王陳念琴，能在今年全運會締造連霸紀錄。

新竹市代表隊在上屆全運會拿下獲得6金、3銀、16銅的成績，今年參加參加游泳、射箭、田徑、羽球、棒球、拳擊、自由車、馬術、擊劍、高爾夫球、柔道、現代五項、橄欖球、帆船、桌球、跆拳道、網球、舉重、角力、保齡球、滑輪溜冰、武術、電子競技23項運動種類，符合參賽資格選手及教練共計275名，期許再創佳績。

沈慧虹說，市府與新竹市體育會長年合作推展全民運動及競技運動發展，一年投注經費900萬元，體育賽事是孤獨且辛苦的，體育選手真正希望的是能夠戰勝自己，而你們背後是全體新竹市民最誠懇的支持，請選手們享受比賽的過程，跑出新竹的速度、跳出新竹的高度，每一場比賽都是最好的經驗，祝福每一位選手榮耀歸來。

成德高中教練高慶華今天擔任授旗代表，他說，田徑代表隊的許嘉維選手，今年成績躍升為我國1萬公尺競走歷年第一傑，上一屆獲得銅牌成績，近期訓練狀況良好，9月的大專運動會更獲得男子1萬公尺競走金牌，並打破大會紀錄，本屆目標將鎖定金牌。

田徑 全運會 高爾夫

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