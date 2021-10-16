全運會／跆拳道品勢登場 新北女團、北市男團三連霸
110年全國運動會跆拳道賽事，今天在板樹體育館展開，首日進行品勢賽程，地主新北市在女子團體賽事順利取得三連霸，男子團體賽同樣由台北市連續三屆摘金。
個人賽事方面，今年5月才在全大運跆拳道品勢男子個人摘金的台北市馬允中，來到全運會，表現依然出眾，在決賽以8.110高分順利奪金；女子個人賽事，高雄市黃品潔突破重重關卡，以8.180分的佳績拿下她在全運會首金。
品勢女團金牌軍是新北市的李映萱、陳以瑄、李婕瑜，男團則由台北市張惟傑、馬允中、陳靖攜手，連三屆全運都摘金。
新北市金牌女將李映萱賽後表示，與上屆全運會相比，這次心態調整較多，比較懂得如何做到享受比賽與放鬆心情。她也透露，團隊備戰期間做了很多和以往不一樣的事，例如一起購物、逛街、吃飯，賽前三人也一同住宿，增進感情之外，默契也更提升。
明天全運對打賽事將登場，首先登場量級為男子54、58公斤級，女子46、49公斤級。
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