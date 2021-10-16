足球／台北市幼兒足球錦標賽開踢 熊讚女足到場打氣

由台北市政府體育局主辦、教育局協辦之台北市幼兒足球錦標賽，今天在台北田徑場火熱開踢，活動更是連續12年舉辦，台北市政府體育局長李再立擔任頒獎貴賓，期許家長孩童享受運動、享受健康；台北熊讚女足球員簡奇陞也希望小朋友，記得現在踢球的這份喜悅。

李再立表示，台北市有很多小朋友喜歡踢足球，小朋友在場上快樂的容貌，其實感動很多家長，這個活動也變成了「家庭快樂日」，大家一起享受運動、享受健康。

連續12年舉辦的台北市幼兒足球錦標賽，其中台北市私立寶仁幼兒園就參與了11年，今年更是一口氣報名4隊，寶仁幼兒園老師吳俐慧、黃瑞香表示，過去幼兒園原本沒有足球課，自從參加台北市幼兒足球錦標賽後，發現這項運動不錯，學校也增加了足球課。對小朋友而言，多運動也促進幼兒多元發展、不易生病，還能增加孩子的熱情積極態度，以及培養團隊精神

另外，台北熊讚女子足球隊領隊黃常斌、球員陳若瑋、簡奇陞、莊芷逸、何忻柔等，今天也到場鼓勵小朋友，期許基層足球幼苗的發展越來越好。李再立指出，熊讚女足隊是台北市政府、PlayOne有限公司、國立台灣師範大學，產官學合作的城市隊，希望透過冠名合作，達到城市認同目的，呼籲市民一起支持熊讚。