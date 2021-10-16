優霸盃／走出喪親之痛 依瑟儂復出首戰只打2分鐘就傷退

球后戴資穎的好友兼勁敵，泰國羽球一姐依瑟儂(Ratchanok Intanon)歷經喪母之痛重返賽場，卻在湯優盃團體4強賽只打了2分鐘就因肩膀不適而退賽。

因為東京奧運與戴資穎打出史詩對決，讓依瑟儂在台灣粉絲暴增，只是她在8月底時對外宣布母親驟逝，隨後又遇上父親確診新冠肺炎，在雙重打擊下暫停所有比賽。日前處理完母親的後事，依瑟儂重新振作投入訓練，她一直在泰國優霸盃名單中，但直到8強階段才出場。

依瑟儂復出第一場比賽就遇上東奧女單金牌陳雨菲，不過這場4強賽只進行2分鐘，伊瑟儂在2比5落後時就突然宣布退賽，也讓陳雨菲輕鬆拿下勝利，中國最後以3：0淘汰泰國晉級決賽。

賽後伊瑟儂針對退賽解釋，開賽時就覺得肩膀不太舒服，為了避免傷勢加重，只好忍痛退賽。下一場她將挑戰丹麥公開賽，但目前因肩傷所困，是否會如期參賽成了未知數。