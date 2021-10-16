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印地安泉網賽／4強沒有前20種子 美媒：大家被Big3寵壞了

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著澤瑞夫在8強提前出局，印地安泉網賽男單四強完全沒有前20種子。 美聯社
隨著澤瑞夫在8強提前出局，印地安泉網賽男單四強完全沒有前20種子。 美聯社

ATP1000分等級的印地安泉大師賽來到四強階段卻星光黯淡，在德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）在8強提早出局後，4強已完全沒有前20種子，讓外媒直呼「大家都被Big3寵壞了」！

今年印地安泉大師賽網壇「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、約克維奇（Novak Djokovic）全數缺席，是賽史21年來的頭一次，讓外界看好名新生代好手有機會脫穎而出，想不到紛紛提前落馬，剛出爐的4強名單竟然完全沒有前20名種子。

像是新科美網冠軍、頭號種子梅德維夫（Daniil Medvedev），在16強無法招架強烈攻勢，最終以6:4、4:6、3:61不敵23種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），大爆冷提前出局。希臘超新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也不敵29種子巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili）而止步8強。在前兩號種子相繼出局後，3號種子德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）最被看好奪冠，卻也錯失兩個賽末點、以6：4、3：6、6（3）：7，敗給31號種子佛里茲（Taylor Fritz），在8強戰提前出局。

《Tennis Accent》專欄記者祖梅克(Matt Zemek)就在推特表示遺憾，他認為新生代的澤瑞夫與西西帕斯提早出局，不代表他們2022年球季就會走下坡，但這代表他們心態還未調整好不夠強韌，感嘆「或許大家都被Big3寵壞了」。

本屆印地安泉大師賽4強，最終由迪米特洛夫將對上英國第21種子諾里（Cameron Norrie），佛里茲則將與巴許拉舍維利爭奪決賽門票。

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