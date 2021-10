印地安泉網賽／4強沒有前20種子 美媒：大家被Big3寵壞了

ATP1000分等級的印地安泉大師賽來到四強階段卻星光黯淡,在德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)在8強提早出局後,4強已完全沒有前20種子,讓外媒直呼「大家都被Big3寵壞了」!

今年印地安泉大師賽網壇「三巨頭」費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)、約克維奇(Novak Djokovic)全數缺席,是賽史21年來的頭一次,讓外界看好名新生代好手有機會脫穎而出,想不到紛紛提前落馬,剛出爐的4強名單竟然完全沒有前20名種子。

像是新科美網冠軍、頭號種子梅德維夫(Daniil Medvedev),在16強無法招架強烈攻勢,最終以6:4、4:6、3:61不敵23種子迪米特洛夫(Grigor Dimitrov),大爆冷提前出局。希臘超新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)也不敵29種子巴許拉舍維利(Nikoloz Basilashvili)而止步8強。在前兩號種子相繼出局後,3號種子德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)最被看好奪冠,卻也錯失兩個賽末點、以6:4、3:6、6(3):7,敗給31號種子佛里茲(Taylor Fritz),在8強戰提前出局。

《Tennis Accent》專欄記者祖梅克(Matt Zemek)就在推特表示遺憾,他認為新生代的澤瑞夫與西西帕斯提早出局,不代表他們2022年球季就會走下坡,但這代表他們心態還未調整好不夠強韌,感嘆「或許大家都被Big3寵壞了」。

Losing early in Indian Wells (yes, for them it's early) doesn't mean Zverev and Tsitsipas are headed for bad/subpar 2022 seasons, but it does show that their mental armor is still so noticeably vulnerable.



Man, have we been spoiled by the Big 3...