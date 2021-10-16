羽球／「麟洋配」老爸攜手攻頂玉山 帶著金牌為兒祈福還願

在東京奧運一舉奪下羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋／王齊麟私下感情深厚，連雙方的父親也交情不淺。兩名「金牌老爸」選擇在國慶當天攜手帶著兒子的奧運金牌攻頂台灣第一高峰玉山，替兒子們祈福還願。

王麒麟昨日在個人粉絲團貼出多張攻頂照片，分享老爸和李洋爸爸完成的壯舉: 「雙十國慶那天，兩位老爸帶著我們的奧運金牌攻頂台灣第一高峰--玉山主峰，其實這幾年老爸幾乎每個星期都會上到北市第一高峰七星山，然後在山上喝一瓶『金牌啤酒』！」

至於為什麼要特別選「台灣金牌啤酒」？王麒麟解釋：「對老爸而言，這是他對兒子的祈福方式。」

此外好搭檔李洋也親自留言表示敬佩老爸，「我老爸是真的沒在爬山的人，真的沒想到他做到了！」

王麒麟表示，原本是要與兩位父親一起爬玉山的，無奈受國內疫情影響，在出發丹麥征戰國際賽事前玉山都未開放，只能先透過視訊分享爸爸們的驕傲。文末王麒麟也謝謝兩位老爸的用心，持續帶著祝福迎接接下來的賽事，「麟洋配」的下一戰將是丹麥公開賽。

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