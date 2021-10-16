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羽球／「麟洋配」老爸攜手攻頂玉山 帶著金牌為兒祈福還願

聯合新聞網 / 綜合報導
「麟洋配」的王齊麟在粉絲團上分享老爸與李洋爸爸在國慶當天攜手帶著奧運金牌攻頂台灣第一高峰玉山的趣事。 聯合報系資料照
「麟洋配」的王齊麟在粉絲團上分享老爸與李洋爸爸在國慶當天攜手帶著奧運金牌攻頂台灣第一高峰玉山的趣事。 聯合報系資料照

東京奧運一舉奪下羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋／王齊麟私下感情深厚，連雙方的父親也交情不淺。兩名「金牌老爸」選擇在國慶當天攜手帶著兒子的奧運金牌攻頂台灣第一高峰玉山，替兒子們祈福還願。

王麒麟昨日在個人粉絲團貼出多張攻頂照片，分享老爸和李洋爸爸完成的壯舉: 「雙十國慶那天，兩位老爸帶著我們的奧運金牌攻頂台灣第一高峰--玉山主峰，其實這幾年老爸幾乎每個星期都會上到北市第一高峰七星山，然後在山上喝一瓶『金牌啤酒』！」

至於為什麼要特別選「台灣金牌啤酒」？王麒麟解釋：「對老爸而言，這是他對兒子的祈福方式。」

此外好搭檔李洋也親自留言表示敬佩老爸，「我老爸是真的沒在爬山的人，真的沒想到他做到了！」

王麒麟表示，原本是要與兩位父親一起爬玉山的，無奈受國內疫情影響，在出發丹麥征戰國際賽事前玉山都未開放，只能先透過視訊分享爸爸們的驕傲。文末王麒麟也謝謝兩位老爸的用心，持續帶著祝福迎接接下來的賽事，「麟洋配」的下一戰將是丹麥公開賽。

這則貼文已吸引超過4.7萬人按讚，超過600則留言與150次分享，網友紛紛留言祝賀，「兩位可愛爸爸的滿滿正能量祈福方式真的太強大了」、「好有意義的登頂」、「台灣啤酒最佳代言人！」等。

東京奧運 玉山

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