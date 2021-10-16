羽球／三個月內兩度擊敗桃田 許侊熙：我與他同水平

羽球世界男單排名第33名的南韓好手許侊熙，繼東京奧運分組賽擊敗日本球王桃田賢斗，讓他提前爆冷出局後，兩人昨天再度在湯姆斯盃8強賽再度碰頭，最終許侊熙再以21：19、21：17拿下勝利，拿下對戰二連勝，讓許侊熙賽後也開心地表示，這讓他證明自己與桃田賢斗是同水平的選手。

相差一歲的桃田賢斗與許侊熙，是目前日韓羽球一哥，不過兩人生涯前3度交手都由桃田賢斗拿下勝利，但今年東京奧運兩人同組競爭，許侊熙卻在晉級關鍵戰中以21：15、21：19擊敗身為地主希望的桃田賢斗，拿下生涯對戰首勝，也成為今年東京奧運羽球賽場最大的爆冷賽事。

而雙方相隔不到三個月再度在湯瑪斯盃8強賽再度交手，許侊熙在一次證明自己，與桃田賢斗苦戰52分鐘後直落二勝出，收下對戰二連勝，不過最終日本隊再靠著後三點全數取勝，仍是以3：2晉級到4強賽。

繼東京奧運後，桃田賢斗再次輸給南韓好手許侊熙。 新華社

對於連續兩次擊敗桃田賢斗，許侊熙坦言獲得了證明自己的機會，「即使我在奧運會上擊敗他，但我最終並沒有走得太遠（8強止步），所以我並不感到滿意。我期待與他在另外一場賽事再度碰面，這樣我將會再獲得證明自己的機會，我感到相當滿意，因為我向所有人展示自己與他是同水平的選手。」

許侊熙表示，能夠再一次擊敗桃田賢斗對於他來說確實意義非凡，「很多人都會說，第一場勝利可能只是運氣，但我證明自己正在朝著更高水平前進，這對我來說意義重大，我在蘇迪曼盃也擊敗一些頂級球員，這對我來說有很多的意義。」

談到奧運與這次湯姆斯盃兩戰賽事的不同之處，許侊熙說：「在奧運時我打得非常有侵略性，但這次我希望盡量與他拉鋸，讓他發生失誤。」

至於桃田賢斗則直言，確實沒有打出一場他想要的賽事，但也已經盡力，「我必須要做一些改變，因為對手不斷在攻擊我，我必須進行一些模式上的改變。」