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田徑／跨欄女神羅佩琳獲品牌青睞 盼跨入亞運培訓隊

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
跨欄女神羅佩琳獲得本土品牌青睞成為代言人。圖／查爾斯運動行銷提供
跨欄女神羅佩琳獲得本土品牌青睞成為代言人。圖／查爾斯運動行銷提供

目前正在為全運會備戰的跨欄女神羅佩琳，近日獲得國內品牌DA VILLAGE（DV）青睞成為品牌代言人，儘管目前已經從學校畢業，不過她透露仍希望繼續留在田徑場上拚戰，更期待能夠進入亞運培訓隊，繼續為跨向亞運賽場而努力。

來自台東縣的羅佩琳，今年將在全運會女子400公尺跨欄尋求連霸，不過去年她也因為疫情影響，在與品牌的合約到期後因為預算而終止贊助，少了訓練裝備的支持對她來說無疑又是一大考驗。

不過在全運會前，國內本土運動品牌商DV找上羅佩琳，認為她不放棄追求理想的精神與品牌形象相符，邀請擔任品牌代言人，還為羅佩琳重新開版量身定製合身戰袍、設計及顏色也全程讓她參與，打造獨一無二專屬賽衣，幫助她挑戰全運會的金牌。

對於獲得品牌贊助，羅佩琳說：「很榮幸跟台灣製造客製化品牌DA VILLAGE合作，這是第一次感到這麼高規格的待遇，成品穿起來舒適吸汗，重點是好看又帥氣，能夠穿著自己設計的衣服上賽場，真的覺得自信心大增。」

羅佩琳表示，再從學校畢業後確實一度考慮是否退役，但心裡仍是放不下最愛的田徑，除了今年全運會外，也期待能進入亞運培訓隊：「今年的奧運也看到很多年紀不輕的選手創下好成績，給了我很大的信心。所以在訓練之餘帶隊賺點生活費，平時就回到母校和教練及學弟妹們一起練習，前陣子也找了物理治療師配合，希望能再繼續突破自己。」

跨欄女神羅佩琳獲得本土品牌青睞成為代言人。圖／查爾斯運動行銷提供
跨欄女神羅佩琳獲得本土品牌青睞成為代言人。圖／查爾斯運動行銷提供

全運會 亞運 田徑

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