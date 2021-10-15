田徑／跨欄女神羅佩琳獲品牌青睞 盼跨入亞運培訓隊

目前正在為全運會備戰的跨欄女神羅佩琳，近日獲得國內品牌DA VILLAGE（DV）青睞成為品牌代言人，儘管目前已經從學校畢業，不過她透露仍希望繼續留在田徑場上拚戰，更期待能夠進入亞運培訓隊，繼續為跨向亞運賽場而努力。

來自台東縣的羅佩琳，今年將在全運會女子400公尺跨欄尋求連霸，不過去年她也因為疫情影響，在與品牌的合約到期後因為預算而終止贊助，少了訓練裝備的支持對她來說無疑又是一大考驗。

不過在全運會前，國內本土運動品牌商DV找上羅佩琳，認為她不放棄追求理想的精神與品牌形象相符，邀請擔任品牌代言人，還為羅佩琳重新開版量身定製合身戰袍、設計及顏色也全程讓她參與，打造獨一無二專屬賽衣，幫助她挑戰全運會的金牌。

對於獲得品牌贊助，羅佩琳說：「很榮幸跟台灣製造客製化品牌DA VILLAGE合作，這是第一次感到這麼高規格的待遇，成品穿起來舒適吸汗，重點是好看又帥氣，能夠穿著自己設計的衣服上賽場，真的覺得自信心大增。」