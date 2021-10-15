高球／緯創女子公開賽 吳佳晏奪生涯第5冠

17歲職業高球小將吳佳晏今天在緯創女子公開賽最終輪展現大將之風，總計以低於標準12桿的204桿封后，這是她近3週拿下的第2座冠軍，也是她自去年轉入職業以來拿下的第5冠。

2021緯創女子公開賽在桃園市揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行最後一輪競桿，帶著2桿領先的吳佳晏最終輪再飆5鳥、1柏忌，以低於標準4桿的68桿繳卡，前9洞打完就已勝利在望，在一路領先優勢下輕鬆稱后。

吳佳晏可領到新台幣200萬元首獎，暫居本季TLPGA（台灣女子職業高爾夫協會）台灣巡迴賽年度獎金榜首；此外，她在第2輪打出一桿進洞，再獲市價22萬元手錶，堪稱最大贏家。

吳佳晏表示，按設定策略打得較積極，「差距在前9洞就拉開了，所以後9洞就是打自己的，沒什麼壓力。」

收尾第18洞，吳佳晏保Par（標準桿）封關，但表現得很淡定，她說：「當然還是很開心，只是沒有表現出來，反正戴著口罩，什麼也看不出來。」

緯創公開賽是吳佳晏繼中國信託邀請賽後，3週內拿到的第2冠，光這兩戰就進帳獎金500萬元。她說，可能會請家人吃飯慶祝，也會買按摩椅讓辛苦的家人在家放鬆，其餘獎金就留著當未來出國考試、參賽經費。