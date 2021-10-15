學校體育傳炬獎頒獎 共46團體與個人獲肯定

教育部體育署今天舉辦「110年度學校體育傳炬獎頒獎典禮」，由教育部潘文忠部長親自出席擔任頒獎人，表揚本年度學校體育表現績優的團體單位、教師及教練們，頒發獎項包含團體獎項、個人獎項及特別獎項等，本年度共計有46名團體及個人獲得獎項肯定。

學校體育傳炬獎（原獎勵學校體育績優團體及個人頒獎典禮）辦理到現在已17年，是每年學校體育重點大事；體育署提到，競技運動精湛的展現、全民運動的普及推展，其中的基礎來自於學校體育教育的扎根。而為達到此一目標，需要地方政府、學校單位以及教師教練們共同齊心協助推動。

教育部長潘文忠致詞時表示，近兩年因疫情關係，學校體育教學都受到不小的影響與改變，但體育教師及教練們還能在兼顧防疫措施之下，快速調整並持續不斷地推展學校體育事務，非常不容易。他也特別說到，今年體育署為凸顯本獎項教育傳承意涵，以「傳炬」為二字概念，代表每位獲獎者為體育教育默默耕耘，如同聖火傳遞般，持續照亮體育教育的發展前程，因而將獎項修訂名稱為「學校體育傳炬獎」。

體育署指出，今年共計有85件申請案件，在歷經了4個月的審慎評選後，最終評選出總計46個團體與個人獲得今年學校體育傳炬獎；團體獎項包括績優機關獎3名及績優學校獎17名，個人獎項有教學傑出獎8名、活動貢獻獎6名、運動教練獎8名、學校體育奉獻獎3名及終身成就獎1名，各獲獎者的得獎事蹟及獲獎感言公布在「110年教育部體育署學校體育傳炬獎頒獎典禮」臉書粉絲團。

體育署表示，在這充滿挑戰的疫情時代，就像是在競賽場上一般，不管對手多強大，教育部體育署持續與各縣市政府、學校單位一同穩住腳步，滿懷信心應戰，在大家的努力下必能戰勝這場賽事。也感謝每位在教育現場執教的老師教練們的努力與堅持，默默為學校體育竭誠付出，並讓整體學校體育環境再次向上，更加茁壯發展。