全運會／高爾夫逆轉王呂孫儀摘雙金 女子組陳伶潔稱后

全運會高爾夫今天舉行第四輪賽事，男子個人組呂孫儀不負眾望拿下金牌 ，女子個人組則由陳伶潔以7桿差距奪金；連二屆穩坐男子團體組冠軍的新北市，則憑藉地主優勢，再度取得金牌，達成三連冠，女子團體則由台南市以些微差距擊退台北市拿下。

代表新北市出賽的呂孫儀，無愧逆轉王的稱號，從第一輪的小幅落後，到第四輪成功摘金，連兩日獵鷹，以總桿數286（－2）桿，成為全組唯一總桿數不超過標準桿288桿的選手，他個人的好表現也成為新北市拿下團體三連冠的重要因素；女子個人組部分，台北市陳伶潔以總和292（＋4）桿，收下金牌，台南市廖信淳與許淮茜各以299桿、302桿收下銀牌及銅牌。

男子團體組連續兩屆奪冠的新北市，今年又傳出佳績，不僅從開賽第一輪一路領先，最終更以總桿數841桿，大幅領先亞軍桃園市883桿，以優異表現繼續蟬聯冠軍。

台南市女團在第三輪上演逆轉後，在第四輪繼續擴大領先差距，最終以601桿擊敗台北市的609桿摘金，也讓奪得個人女子金牌的台北市陳伶潔無緣雙料冠軍。