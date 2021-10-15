優霸盃／中華女雙3局惜敗 「卧槽」組合讚：對手蠻強的
中華隊羽球女團在優霸盃8強以0：3不敵14次奪冠紀錄的中國止步8強，不過第二點許雅晴／胡綾芳成為亮點，面對東奧銀牌「卧槽」組合賈一凡／陳清晨，拚戰3局才落敗，賽後也獲得對手稱讚實力不差。
台灣第1點由白馭珀領軍對上東奧金牌陳雨菲，雖然首局一度以10比7領先，之後卻被陳雨菲帶著走遭到逆轉，最終以16:21、13:21吞敗。接力上場的是台灣第一女雙許雅晴／胡綾芳，對上拿下東奧銀牌的賈一凡／陳清晨，雖然首局落敗，但在第二局馬上扳平，激戰到第三局還是以10：21、21：18、14：21惜敗。加上第三點洪毅婷對上世界第9何冰嬌，也是直落二輸球，中華隊止步8強。
中國隊女雙球員陳清晨因在東奧對決南韓時在比賽中不斷喊國罵「我操」，遭到南韓羽協向世界羽聯申訴，因而與賈一凡的搭配被球迷戲稱為「臥槽」組合，他們賽後坦言第二點面對台灣第一女雙確實陷入苦戰，遇到了一些困難，失誤有點多，「對手也蠻強的」，還好在第三局挺過來。
中國隊順利挺進4強後，兩人還是強調： 「我們的目標就只有冠軍。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言