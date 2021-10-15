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優霸盃／中華女雙3局惜敗 「卧槽」組合讚：對手蠻強的

聯合新聞網 / 綜合報導
中華隊女雙組合許雅晴／胡綾芳獲得大陸頭號女雙組合肯定實力。 聯合報系資料照
中華隊女雙組合許雅晴／胡綾芳獲得大陸頭號女雙組合肯定實力。 聯合報系資料照

中華隊羽球女團在優霸盃8強以0：3不敵14次奪冠紀錄的中國止步8強，不過第二點許雅晴／胡綾芳成為亮點，面對東奧銀牌「卧槽」組合賈一凡／陳清晨，拚戰3局才落敗，賽後也獲得對手稱讚實力不差。

台灣第1點由白馭珀領軍對上東奧金牌陳雨菲，雖然首局一度以10比7領先，之後卻被陳雨菲帶著走遭到逆轉，最終以16:21、13:21吞敗。接力上場的是台灣第一女雙許雅晴／胡綾芳，對上拿下東奧銀牌的賈一凡／陳清晨，雖然首局落敗，但在第二局馬上扳平，激戰到第三局還是以10：21、21：18、14：21惜敗。加上第三點洪毅婷對上世界第9何冰嬌，也是直落二輸球，中華隊止步8強。

賈一凡／陳清晨被球迷戲稱為「臥槽」組合。 新華社
賈一凡／陳清晨被球迷戲稱為「臥槽」組合。 新華社

中國隊女雙球員陳清晨因在東奧對決南韓時在比賽中不斷喊國罵「我操」，遭到南韓羽協向世界羽聯申訴，因而與賈一凡的搭配被球迷戲稱為「臥槽」組合，他們賽後坦言第二點面對台灣第一女雙確實陷入苦戰，遇到了一些困難，失誤有點多，「對手也蠻強的」，還好在第三局挺過來。

中國隊順利挺進4強後，兩人還是強調： 「我們的目標就只有冠軍。」

南韓 金牌

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